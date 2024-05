Bất động sản Kiến An chuyển động theo đường vành đai 2

Đường vành đai tạo động lực cho bất động sản



Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự xuất hiện của những tuyến đường vành đai không chỉ giúp hoàn thiện hệ thống giao thông mà còn mở ra không gian phát triển đa cực, đa trung tâm, kéo theo sự hình thành của các đô thị quy mô, thu hút sự dịch chuyển của cư dân về an cư, lạc nghiệp.

Trên thực tế, tại các thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội và TP.HCM, những dự án bất động sản quanh đường vành đai không chỉ gia tăng về số lượng mà còn ghi nhận giá bán tăng trưởng đều đặn. Như tại Hà Nội, khảo sát trên batdongsan.com.vn cho thấy các sản phẩm thấp tầng quanh khu vực đường vành đai 2.5 ghi nhận mức giá hiện tại tăng khoảng 30% so với năm 2023. Điều này cũng diễn ra tương tự với các dự án quanh đường vành đai 3 và đường vành đai 3.5. Còn tại TP. HCM, với sự hiện hữu của tuyến đường vành đai 3, các dự án quanh khu vực Quận 9, TP. Thủ Đức cũng ghi nhận giá bán khả quan và nhận được những tín hiệu tích cực từ người mua.

"Sự xuất hiện của các tuyến đường vành đai không chỉ tác động trực tiếp đến khu vực có dự án đi qua mà còn thúc đẩy sự phát triển của khu vực lân cận. Sau khi đường vành đai hoàn thành, giá các dự án xung quanh tăng 15% - 20% là điều hoàn toàn có cơ sở", đại diện Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Bất động sản Vạn Phúc Điền nhấn mạnh.

Tại TP. Hải Phòng, tuyến đường vành đai 2 được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của TP, nhất là ở phía Nam, đoạn nối từ cụm cảng Hải Phòng vòng qua sân bay Cát Bi để thông sang các trục đường huyết mạch hướng về Hà Nội. Trong đó, đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện dài 10,6 km, quy mô 8 làn xe, đóng vai quan trọng, giúp rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa, hành khách, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như dân cư.

Là một trong những khu vực có đường vành đai 2 chạy qua, quận Kiến An hưởng lợi lớn từ việc kết nối nhanh chóng với các khu vực kinh tế năng động. Trong tương lai không xa, Kiến An sẽ trở thành tâm điểm của việc giao thương hàng hóa của thành phố. Các dự án bất động sản trên địa bàn quận cũng được hưởng lợi và được tiếp thêm động lực tăng giá.

Thêm động lực cho thị trường bất động sản Hải Phòng

Nhìn lại diễn biến từ đầu năm 2024 đến nay, có thể thấy thị trường bất động sản Hải Phòng đã có khởi sắc. Theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, quý I/2024, tổng lượng giao dịch bất động sản tại Hải Phòng đạt khoảng 3.000 giao dịch, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Một số liệu khác của batdongsan.com.vn chỉ ra rằng, mức độ quan tâm của thị trường dành cho bất động sản Hải Phòng cũng tăng 68%, trong đó quận Kiến An tăng 52%. Nhờ đó, một số dự án trên địa bàn quận Kiến An đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư.

Đáng chú ý, với việc được quy hoạch trở thành trung tâm thị trường hàng hoá bán buôn và bán lẻ, đầu mối hoạt động thương mại quan trọng của thành phố, cộng thêm lực đẩy từ tuyến đường vành đai 2, thị trường bất động sản Kiến An được dự báo sẽ sớm bùng nổ.

Khu đô thị Golden Point nằm ngay nút giao trục đường vành đai 2 - Bùi Viện tại Kiến An.

Tọa lạc tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, được bao bọc bởi các tuyến đường lớn như đường Bùi Viện, đại lộ Thời Đại, Quán Trữ, dự án Khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa, quận Kiến An (Giai đoạn 1) - Golden Point được đánh giá là có vị trí đắt giá khi dễ dàng kết nối thẳng tới trung tâm thành phố thông qua cầu Bùi Viện và đường Trường Chinh.

Đặc biệt khi tuyến đường vành đai 2 đoạn đi qua dự án được hoàn thiện, cư dân dự án sẽ còn hưởng lợi lớn hơn nữa khi có thể di chuyển nhanh chóng đến hai cực Đông – Tây của thành phố Hải Phòng, theo hướng từ Hà Nội xuống và từ Quảng Ninh cùng cụm cảng Hải Phòng lên.

Ngoài ra, nhờ đường vành đai 2, cư dân Golden Point sẽ được nâng cao triển vọng kinh doanh thương mại, nhờ đón đầu được một lượng lớn hàng hóa và hành khách luân chuyển qua khu vực dự án. Đây chẳng những là tín hiệu tích cực giúp dự án thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản mà còn là lực đẩy đưa mặt bằng giá các sản phẩm tại Golden Point tăng trưởng theo thời gian.