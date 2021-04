Bất động sản lân cận Sài Gòn “soán ngôi” trong quý đầu năm

Theo báo cáo thị trường quý 1/2021 của DKRA Vietnam, BĐS tại Tp.HCM tiếp tục khan hiếm nguồn cung ở hầu hết các phân khúc từ đất nền, căn hộ đến nhà phố, biệt thự. Cụ thể, ở phân khúc đất nền dự án tại Tp.HCM tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới mở bán trong quý đầu năm, giao dịch trên thị trường hiện tại chủ yếu tập trung ở nguồn hàng tồn kho các dự án mở bán những năm trước hoặc dự án đất dân hộ lẻ, quy mô nhỏ, do cá nhân tự đứng ra phân lô tách thửa để bán. Sức cầu chung toàn thị trường ở mức trung bình không có nhiều biến động so với giai đoạn cuối năm 2020.



Tương tự, ở phân khúc nhà phố, biệt thự, tại Tp.HCM trong quý 1/2021 có 5 dự án mở bán (bao gồm 4 dự án mới và 1 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo của dự án trước đó), cung cấp ra thị trường 346 căn, giảm 10% so với quý trước và giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 57%.

Khi BĐS Tp.HCM tiếp tục khan hiếm nguồn cung thì các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai lại có dấu hiệu sôi động về nguồn cung lẫn giao dịch trong quý đầu năm.

Tỉnh lân cận Sài Gòn đang nhộn nhịp nguồn cung lẫn sức cầu trong khi Tp.HCM tiếp tục khan hiếm sản phẩm trong quý đầu năm 2021

Tại Long An, 1 số dự án quy mô lớn như Waterpoint 355ha của chủ đầu tư Nam Long đang được giới thiệu ra thị trường các sản phẩm nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, dất nền dinh thự với các diện tích từ 450- 600m2. Hay, dự án Sol City 103ha của Thắng Lợi Group cũng đang chào thị trường các sản phẩm đất nền, shophouse, nhà phố, biệt thự…

Tại Bình Dương, thời điểm này cũng rục rịch nguồn cung mới từ các dự án nhà phố, căn hộ. Chẳng hạn, ở phân khúc nhà phố hiện có gần 400 căn nhà phố thương mại, nhà phố liền kề The Standard của An Gia (tại Tân Uyên) đang được chào bán ra thị trường với giá trên dưới 5 tỉ đồng/căn; hay nhà phố Cité D’amour Dĩ An, dự án Ecolakes Mỹ Phước…cũng đang rục rịch ra thị trường Bình Dương. Ở phân khúc căn hộ, một loạt dự án mới cũng có dấu hiệu "manh nha" ra thị trường như Phú Đông Sky Garden (Dĩ An), Lavita Thuận An, The Gió…

Tại Đồng Nai, một loạt dự án đất nền cũng rục rịch ra hàng như Phú Gia Residences, Tiến Lộc Garden, Long Hội Central Point… trong khi nguồn cung mới tại Tp.HCM ở phân khúc này dường như "vắng bóng" trong các quý vừa qua.

Điều này cho thấy, nguồn cung BĐS đang dồn mạnh về khu vệ tinh Tp.HCM ngày càng thể hiện rõ nét. Theo DKRA Vietnam, nguồn cung mới trong quý tập trung chủ yếu ở Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Trong đó, sự quan tâm của khách hàng tập trung chủ yếu vào những dự án quy mô lớn, quy hoạch bài bản và được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín. Xét giữa các thị trường, Long An vươn lên dẫn đầu thị trường về nguồn cung và lượng tiêu thụ toàn thị trường trong quý 1/2021.

Theo đại diện đơn vị này, thị trường vùng ven tiếp tục chiếm giữ vị thế chủ lực về nguồn cung khi quỹ đất sạch tại Tp.HCM ngày càng khan hiếm. Trong đó, các dự án pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Cũng theo báo cáo quý 1 của Hội môi giới BĐS Việt Nam, thị trường nhà ở thấp tầng tại khu vực lân cận Tp.HCM cho thấy, hoạt động mua bán tại diễn ra sôi động hơn, tỉ lệ hấp thụ tương đối tốt... Giá bán trung bình tăng 10-20% so với quý 4/2020. Theo đơn vị này, do khan hiếm sản phẩm mới nên các sản phẩm thấp tầng có giá trị lớn tại một số dự án trước đó khó bán nay cũng được giao dịch tốt hơn. Hoạt động mua đi bán lại cũng diễn ra sôi động.

Cùng quan điểm, đại diện Colliers Việt Nam cho rằng, với việc nhiều dự án cơ sở hạ tầng đang được phát triển ở vùng ngoại thành hoặc các tỉnh phụ cận của Tp.HCM đang góp phần tạo ra sự chuyển dịch của thị trường BĐS liền thổ về phía Long An, Bình Dương hay Đồng Nai và các quận xa trung tâm của thành phố thủ đô. Điều này thấy rõ nét trong thời gian qua. Theo đơn vị này, nếu tại Tp.HCM nhà phố, biệt thự khoảng 10 tỉ đồng được quan tâm thì tại Bình Dương, Đồng Nai nhà phố có giá dao động 5-6 tỉ lại hút sự quan tâm của người mua, trong đó, khá nhiều là NĐT từ khu vực Tp.HCM.