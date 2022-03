Bất động sản Lộc An Hồ Tràm hưởng lợi từ hạ tầng phát triển

Hạ tầng chắp cánh cho du lịch

Hạ tầng được xem·là một trong những nhân tố quan trọng đối với quá trình khai thác tiềm năng du lịch. Hạ tầng phát triển tất yếu sẽ mở ra cho ngành du lịch nhiều cơ hội lý tưởng, đặc biệt đối với một khu vực đầy hứa hẹn như Hồ Tràm.

Thông thường, nếu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hồ Tràm, du khách sẽ mất từ 2-3 giờ di chuyển thông qua các phương tiện như xe máy, ô tô hay xe khách. Tuy nhiên, khi sân bay Lộc An Hồ Tràm chính thức đi vào hoạt động, sẽ rút ngắn và tạo điều kiện thuận lợi trong việc di chuyển, thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với Hồ Tràm.

Ngoài ra, việc xây dựng dự án sân bay Lộc An Hồ Tràm sẽ nâng số lượng sân bay tại Bà Rịa Vũng Tàu lên con số 3 (bao gồm: sân bay Gò Găng, sân bay Côn Ðảo, sân bay Lộc An Hồ Tràm), giúp đưa ngành du lịch nơi đây phát triển mạnh mẽ hơn.

Đòn bẩy giúp thị trường bất động sản tăng tốc

Theo giới đầu tư, quyết định phê duyệt dự án sân bay Lộc An Hồ Tràm như đòn bẩy giúp thị trường bất động sản nơi đây chắp cánh, được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc thiết lập giá mới ngay khi sân bay hoàn thiện. Tuy nhiên, sự tăng giá của bất động sản không phải chỉ đến từ hoạt động xây dựng sân bay mà còn từ sự khan hiếm nguồn cung trong bối cảnh quỹ đất sạch tại các thành phố lớn đang ngày càng cạn kiệt.

Ngoài du lịch, bất động sản chính là ngành được hưởng lợi lớn không kém ngay sau khi sân bay Lộc An Hồ Tràm đi vào hoạt động (Ảnh: VnExpress)

Đi kèm với đó, nhiều nhận định còn cho thấy, bất động sản du lịch vẫn được xếp vào dòng sản phẩm có tính thanh khoản cao trong năm 2022. Đồng nghĩa với việc, nếu dự án sân bay Lộc An Hồ Tràm và hệ thống giao thông kết nối sớm hoàn thiện sẽ đẩy giá trị bất động sản tại Hồ Tràm và địa bàn các xã Lộc An, Láng Dài tăng cao, thậm chí triển vọng hơn so với các khu vực lân cận.

Lộc An, Láng Dài trở thành điểm đến mới của giới đầu tư

Sân bay Lộc An Hồ Tràm với tổng diện tích dự kiến xây dựng khoảng 244,33ha, tọa lạc trên địa bàn 2 xã là Lộc An và Láng Dài (47,55ha thuộc xã Lộc An và 196,78ha thuộc xã Láng Dài). Chính vì thế, Lộc An và Láng Dài được xem là 2 khu vực hưởng lợi trực tiếp ngay khi quyết định xây dựng sân bay được phê duyệt.

Lộc An và Láng Dài được dự báo là 2 khu vực tiềm năng, sở hữu nhiều điều kiện để phát triển vượt bậc (Ảnh: Canva.com)

Song song với sự hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Lộc An - Láng Dài còn là 2 khu vực nằm trong nhiều định hướng phát triển du lịch và kinh tế của tỉnh, dự báo sẽ cộng hưởng tạo thành bệ phóng vững chắc đưa Lộc An, Láng Dài bứt phá ngoạn mục trong tương lai.

Bằng chứng cho thấy, trong năm 2021, giá đất nền tại 2 khu vực này đã có sự gia tăng rõ rệt, đồng thời lượng tìm kiếm của người dùng trên các trang bán đất online tăng xấp xỉ 3-5 lần (Theo báo cáo từ công cụ thống kê từ khóa Keyword Tool).

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, cả xã Lộc An lẫn Láng Dài đều mới ở giai đoạn đầu của biểu đồ tăng trưởng, còn nhiều dư địa tăng giá. Bởi thế mà không ít nhà đầu tư vẫn đang âm thầm đi săn bất động sản để bắt sóng.

