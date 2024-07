Bất động sản Long An “được lòng” giới đầu tư

Những tín hiệu chuyển động từ bất động sản Long An

Bất động sản nơi đây đang có nhiều tiềm năng và lợi thế thu hút dòng tiền đổ vào. Trong đó, khu Tây với ưu thế là đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối tốt hơn với khu vực xung quanh và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự phát triển của các khu công nghiệp hiện hữu và tương lai, trở thành tọa độ mới thu hút đầu tư của các ông lớn địa ốc.

Quỹ đất rộng và nhu cầu mua nhà ở thực của người dân rất lớn. Chia sẻ mới đây, ông Trần Khánh Quang cho hay, khu Tây của Thành phố Hồ Chí Minh có đến 80% người dân mua bất động sản để ở thực. Do người dân có nguồn tiền tích luỹ tốt và quỹ đất khu Tây lớn và có mức giá hợp lý. Nơi đây tập trung nhiều các nhà xưởng, các khu công nghiệp quy mô đa dạng kéo theo nhu cầu về chỗ ở cao.

Nếu hầu hết các dự án tại khu Nam hay khu Đông mở bán thời điểm đầu thu hút khoảng 60-80% nhu cầu đầu tư, chỉ ở các giai đoạn tiếp theo nhu cầu ở thực mới xuất hiện. Ngược lại, khu vực phía Tây, nhu cầu đầu tư chỉ chiếm khoảng 10-30%, trong khi nhu cầu mua để ở có thể lên đến 70-90%. Khi nhu cầu ở thực cao, lợi tức dòng tiền của nhà đầu tư ghi nhận tăng trưởng ổn định.

Tốc độ gia tăng dân số lớn nhất phía Nam: Theo số liệu khảo sát năm 2021, mỗi năm dân số trung bình ở một quận của khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 28.000 đến 35.000 người dân. Cùng với đó, tỉ lệ dân nhập cư chiếm 58% dân số. Long An là 1 trong 7 địa phương có tỉ lệ nhập cư cao nhất cả nước. Đến nay, có khoảng 183.000 lao động đang làm việc tại hơn 1.600 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thuộc Long An khiến dân số cơ học liên tục tăng qua các năm.

Những con số về dân số cơ học đang âm thầm hỗ trợ sức cầu cho thị trường BĐS khu Tây.

Định hướng phát triển loạt khu công nghiệp quy mô lớn: Theo định hướng phát triển của Long An, năm 2030 sẽ tăng số lượng KCN từ 20 lên 51 KCN với tổng diện tích 12.490ha. Đồng thời, bổ sung khoảng 37 KCN với tổng diện tích gần 20.000ha.

Trong đó, vùng công nghiệp trung tâm Tp.Tân An - Bến Lức được định hướng tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao nhờ lợi thế từ hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh và Long An.

Mạnh tay với hạ tầng giao thông nhằm "đón đầu" chu kì phát triển mới: Là tỉnh duy nhất của Tây Nam Bộ có đường ranh giới giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, và là cửa ngõ giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, Long An đang ngày càng cho thấy vai trò trọng yếu trong kết nối giao thương, phát triển kinh tế vùng.

Gần đây, Long An tích cực đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và quy hoạch nhằm đón đầu làn sóng di cư từ khu vực nội đô ra vùng đô thị vệ tinh.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành tháng 6/2024

Cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 58km, qua tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Dự kiến quý 1/2025 sẽ thông xe 21km đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Tuyến này khi hoàn thiện cùng với việc khép kín vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển từ Long An đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam bộ, tạo thành trục động lực liên kết vùng hoàn chỉnh cho khu Tây.

Hạ tầng liên tục được đầu tư tại Long An.

Mới đây nhất, trục đường huyết mạch Lương Hòa - Bình Chánh đã chính thức khởi công. Ngoài ra, Long An đã xúc tiến đầu tư và nâng cấp hàng loạt công trình kết nối liên kết vùng như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 50B, quốc lộ N1,…

Doanh nghiệp lớn liên tục đổ bộ: Nhiều năm qua, Long An được biết đến như một điểm sáng nổi bật về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.233 dự án FDI từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài lớn như Suntory PepsiCo Việt Nam, Lotte, Misubishi, Yokorei, Aeon, Sojitz, Kokubu Group, … đã và đang đầu tư loạt dự án sản xuất, công nghiệp và dịch vụ tại Long An. Khi các dự án này được đưa vào vận hành, nhu cầu nhà ở cho người lao động và chuyên gia cũng tăng theo.

"Bệ đỡ" cho những nỗ lực dài hạn

Hội tụ tất cả những lợi thế nói trên, thị trường bất động sản Long An những năm gần đây trở thành sân chơi của những doanh nghiệp định hướng phát triển đường dài. Các ông lớn bất động sản như Ecopark, Vinhomes, Prodezi… tiếp tục chọn Long An làm "bến đỗ" với các dự án khủng.

Theo thời gian, Long An đã âm thầm chứng minh nhu cầu mua để ở thực qua các khu đô thị hiện hữu sáng đèn. Tại Đức Hoà, Cần Giuộc hay Bến Lức, các dự án hàng trăm héc-ta đã đi vào hoạt động. Một số khu đô thị tỉ lệ lấp đầy cư dân khá cao và mức độ tăng giá trị được ghi nhận.

Sự xuất hiện của những khu đô thị hiện đại là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản, từng bước thay đổi diện mạo và tầm vóc của đô thị vệ tinh. Các chủ đầu tư sẵn sàng đầu tư lớn vào hệ thống tiện ích, cảnh quan và mảng xanh tại các dự án khu đô thị. Vì mục tiêu dài hạn là tạo môi trường sống tốt nhất để thu hút cư dân vào ở và hình thành giá trị gia tăng bền vững.

Mới đây, sự xuất hiện của khu đô thị sinh thái LA Home đang tạo điểm nhấn đặc biệt cho thị trường khu Tây. Tại đây, những giá trị sống được thể hiện đủ đầy trong chiến lược phát triển dự án của chủ đầu tư (Prodezi Long An) và đơn vị phát triển (Hướng Việt -HVH).

Phối cảnh khu đô thị sinh thái LA Home

Dự án được phát triển trên quỹ đất 100ha, mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%. 7 dòng kênh tự nhiên phân bổ hài hòa giữa các phân khu được gìn giữ và tôn tạo, mang lại không gian sống xanh mát cho những tổ ấm bình yên. 2,2ha công viên trung tâm và 8 công viên nhỏ phân bổ hài hòa trên toàn dự án.

Mỗi căn nhà phố liền kề, biệt thự view kênh hay nhà phố, biệt thự thương mại tại đây đều được thiết kế tinh tế, hiện đại và tiện dụng.

Ngoài hệ thống tiện ích hiện hữu liền kề như trung tâm hành chánh, hệ thống trường học và trung tâm y tế của địa phương; các tiện ích nội khu của LA Home như trung tâm thương mại, trung tâm thể dục thể thao đa năng, trường học liên cấp, trung tâm y tế… được đầu tư chỉn chu tạo nên hệ sinh thái trọn vẹn.

Chủ đầu tư Prodezi cũng đang khẩn trương triển khai dự án Khu công nghiệp xanh Prodezi qui mô 400ha liền kề nhằm nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư nhà xưởng, kéo theo hàng chục ngàn lao động và chuyên gia đến sống và làm việc tại đây.

"Chúng tôi mong muốn kiến tạo LA Home thành khu đô thị đáng sống, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại với nhiều cơ hội việc làm, kinh doanh tại cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh", đại diện Prodezi khẳng định.