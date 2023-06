Bất động sản Nghệ An đón làn sóng đầu tư

Theo giới quan sát, bất động sản địa phương này được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư, khi Nghệ An nằm trong top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất. Ngoài ra, một số dự án giao thông, đường cao tốc cũng đang sắp sửa hoàn thành.

Vào nửa cuối năm 2022, trong khi thị trường bất động sản chung trầm lắng, tại Nghệ An, tình hình giao dịch lại khá tốt. Các chuyên gia lý giải, nguyên nhân do nguồn cung nhà ở là các khu đô thị mới hiện đại tại đây khan hiếm.

Là tỉnh có dân số đứng thứ tư và diện tích lớn nhất Việt Nam và thuộc trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, nhưng thị trường bất động sản Nghệ An lại phát triển khá muộn so với nhiều địa phương khác. Phải đến 2 năm trở lại đây, các doanh nghiệp lớn mới bắt đầu triển khai các dự án lớn tại Nghệ An, đặc biệt tập trung tại TP Vinh.

Theo kế hoạch dự kiến, vào tháng 9 tới đây, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua tỉnh Nghệ An) sẽ hoàn thành, đồng nghĩa với việc sẽ chỉ mất hơn 3 tiếng đồng hồ đi từ Hà Nội vào Nghệ An. Đây là những trợ lực khiến thị trường bất động sản tại địa phương này được chú ý thêm.