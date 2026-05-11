Bất động sản nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ mới - Từ tích lũy tài sản đến đầu tư cho trải nghiệm sống

Tuy nhiên, khác với các chu kỳ trước khi dòng vốn chủ yếu tìm kiếm cơ hội tăng giá, làn sóng đầu tư mới đang được dẫn dắt bởi một tư duy khác: ưu tiên những tài sản có khả năng khai thác thực tế, tạo nguồn thu ổn định và đồng thời đáp ứng nhu cầu sống chất lượng hơn.

Những động lực mới của thị trường

Sự phục hồi của ngành du lịch đang tạo nền tảng tích cực cho chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản nghỉ dưỡng. Trong quý I/2026, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ; lượng khách nội địa đạt khoảng 37 triệu lượt, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 267.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng và chi tiêu cho trải nghiệm đang phục hồi mạnh mẽ, qua đó mở rộng dư địa khai thác cho các tài sản gắn với lưu trú và dịch vụ.

Song song với đó là sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu. Theo World Bank, Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ mở rộng tầng lớp trung lưu nhanh nhất khu vực, với khoảng 26 triệu người dự kiến gia nhập nhóm này trong giai đoạn hiện tại. Đây là nhóm khách hàng không chỉ có năng lực chi trả cao mà còn sẵn sàng đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm cá nhân và các tài sản mang tính tích lũy dài hạn.

Khi nhu cầu tiêu dùng trải nghiệm và năng lực tài chính cùng gia tăng, khẩu vị đầu tư cũng bắt đầu thay đổi. Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục được kiểm soát, và các kênh đầu tư ngắn hạn không còn tạo mức sinh lời hấp dẫn như trước, dòng vốn đang dịch chuyển sang nhóm tài sản hữu hình có khả năng khai thác thực tế, tạo thu nhập ổn định và bảo toàn giá trị trong dài hạn.

Từ kỳ vọng tăng giá đến hiệu quả khai thác

Nếu giai đoạn 2016–2021, bất động sản nghỉ dưỡng thu hút dòng vốn nhờ kỳ vọng tăng giá và lợi thế chu kỳ tăng trưởng của du lịch, thì sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, tiêu chí lựa chọn tài sản đã thay đổi rõ rệt. Thay vì đặt câu hỏi về biên độ tăng giá trong ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn đến hiệu suất khai thác, khả năng tạo dòng tiền, tính thanh khoản và mức độ hoàn thiện pháp lý.

Theo Knight Frank Wealth Report, bất động sản gắn với phong cách sống hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong danh mục đầu tư của nhóm khách hàng tài sản cao trên toàn cầu. Tại Phuket, nhiều dự án biệt thự nghỉ dưỡng có đơn vị vận hành chuyên nghiệp đang duy trì công suất khai thác trên 70%, với lợi suất cho thuê dao động 6–10% mỗi năm.

Thực tế này cho thấy giá trị của bất động sản nghỉ dưỡng không còn nằm ở kỳ vọng tăng giá đơn thuần, mà ngày càng được quyết định bởi khả năng khai thác, và vận hành và tiềm năng khai thác dòng tiền.

Branded residences và sự hình thành chuẩn tài sản mới

Khi hiệu quả khai thác và khả năng bảo toàn giá trị trở thành tiêu chí đầu tư quan trọng, thị trường cũng bắt đầu chuyển dịch sang các mô hình phát triển có tính chuẩn hóa cao hơn. Trong đó, branded residences – mô hình bất động sản gắn với thương hiệu vận hành quốc tế – đang dần trở thành một chuẩn tài sản mới tại nhiều thị trường cao cấp.

Khác với các sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống, branded residences được phát triển theo hệ sinh thái đồng bộ, từ quy hoạch, tiện ích, tiêu chuẩn dịch vụ đến đơn vị quản lý vận hành. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng, mà còn góp phần duy trì chất lượng tài sản, tối ưu hiệu suất khai thác và gia tăng khả năng thanh khoản.

Theo Savills Global Branded Residences Report, các dự án thuộc phân khúc này đang ghi nhận mức giá bán cao hơn trung bình 30–35% so với các sản phẩm cùng phân khúc nhưng không gắn với thương hiệu vận hành. Tại Dubai, hơn 140 dự án branded residences đã và đang được triển khai, cho thấy mô hình này đang dần trở thành chuẩn phát triển mới của bất động sản cao cấp toàn cầu.

Phan Thiết trước chu kỳ tăng trưởng mới

Khi bất động sản nghỉ dưỡng bước sang giai đoạn đề cao hiệu quả khai thác thực, lợi thế đang thuộc về những thị trường sở hữu đồng thời hạ tầng kết nối thuận lợi, nền tảng du lịch sẵn có và dư địa phát triển dài hạn.

Trong bức tranh đó, Phan Thiết đang cho thấy nhiều lợi thế nổi bật. Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống còn khoảng 2 giờ. Song song, sân bay Phan Thiết đang được thúc đẩy triển khai, tạo thêm động lực cho khả năng kết nối nội địa và quốc tế trong giai đoạn tới.

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung còn sở hữu nền tảng du lịch đã được hình thành trong nhiều năm. Trong 6 tháng đầu năm 2025, địa phương đón hơn 5,5 triệu lượt khách, tăng gần 19% so với cùng kỳ, với doanh thu du lịch đạt khoảng 15.030 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn cung các sản phẩm nghỉ dưỡng gắn với thương hiệu vận hành quốc tế tại khu vực vẫn còn tương đối hạn chế. Điều này mở ra dư địa lớn cho các mô hình phát triển mới trong chu kỳ tiếp theo.

Những dự án tiên phong bắt đầu xuất hiện

Sự thay đổi của thị trường đang thúc đẩy sự xuất hiện của các dự án được phát triển theo hướng tích hợp giữa sở hữu tài sản, vận hành chuyên nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Tại Phan Thiết, Costamigo do Eras Land phát triển là một trong những dự án theo định hướng này (Khu dịch vụ Du lịch Cộng Đồng Biển Quê Hương). Dự án tọa lạc tại Tiến Thành, được phát triển theo mô hình home-resort với 96 căn biệt thự nghỉ dưỡng, đồng thời hợp tác vận hành cùng Best Western – thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế hiện diện tại hơn 100 quốc gia.

Theo đại diện đơn vị phát triển, việc tích hợp yếu tố vận hành ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm nhằm tạo nền tảng cho khả năng khai thác, duy trì giá trị tài sản và đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hạn.

Sự xuất hiện của những dự án theo mô hình này cho thấy Phan Thiết đang từng bước dịch chuyển từ các sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống sang những chuẩn phát triển bài bản hơn, nơi giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí hay quỹ đất, mà còn được quyết định bởi tiêu chuẩn vận hành và hiệu quả khai thác sau đầu tư.