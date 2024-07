Bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc đón “làn gió mới” tiềm năng

Phú Quốc – Dư địa lớn trong tăng trưởng du lịch và BĐS nghỉ dưỡng

Nhắc đến những thiên đường biển lừng danh của Việt Nam, không thể không gọi tên 3 địa điểm hàng đầu là Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Trong đó, Phú Quốc dù là một điểm đến "non trẻ" so với hai điểm còn lại, nhưng đang có những bứt tốc ngoạn mục hơn cả về tốc độ phát triển khi liên tiếp bùng nổ và dẫn đầu về lượng khách du lịch. Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2024, tổng số lượt khách ước đạt 5,1 triệu lượt. Con số này tại Khánh Hòa là 5,2 triệu lượt. Riêng Kiên Giang, nơi tọa lạc của đảo Ngọc Phú Quốc, 6 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến đây ước đạt gần 5,5 triệu lượt, tăng gần 11% so cùng kỳ.

Điều gì khiến khách du lịch đến Phú Quốc cao hơn hẳn so với những thị trường còn lại? Trên thực tế, đảo Ngọc sở hữu những ưu thế tự nhiên vượt trội mà hiếm vùng đất nào có được. Là thiên đường nhiệt đới nằm trong Vịnh Thái Lan, Phú Quốc "đốn tim" hàng triệu du khách trong và ngoài nước bởi những bãi biển đẹp mê hồn, ngăn ngắt xanh, hòa ca với cát trắng, nắng vàng trải dài từ Bắc đảo đến Nam đảo.

Đến Phú Quốc là đến với những hành trình khám phá bất tận, đa dạng trải nghiệm độc đáo, giàu tính bản địa hiện hữu trên chính đảo Ngọc và hệ thống 20 hòn đảo lớn nhỏ bao quanh như Bãi Thơm, Hòn Một, Hòn Thơm, Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút … Đặc trưng khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình năm dao động từ 25 - 27 độ C đưa Phú Quốc thành điểm du lịch bốn mùa, nơi dừng chân lý tưởng của mọi đối tượng du khách.

Diện mạo du lịch nghỉ dưỡng đảo Ngọc đã và đang thay đổi từng ngày với các hoạt động đầu tư được triển khai mạnh mẽ. Nếu Đà Nẵng trứ danh với lễ hội pháo hoa, Nha Trang đặc sắc với quần thể Vinpearl như những điểm nhấn nổi bật thu hút du khách thì Phú Quốc nổi danh với 2 khu du lịch đầu tư bài bản và có giá trị nhất Việt Nam. Đó là tổ hợp vui chơi giải trí Vin Wonders, Grand World Phú Quốc, Safari lớn nhất Đông Nam Á ở Bắc đảo hay tổ hợp vui chơi giải trí tại Nam Đảo với Show Kiss the Star, Sun World Hòn Thơm…

Cuối năm 2023, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng kí trên thế giới, Phú Quốc lần thứ 2 được xướng tên ở hạng mục "Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu Thế giới" của Giải thưởng Du lịch danh giá World Travel Awards. Trên bản đồ du lịch thế giới, Phú Quốc sánh ngang và là một đối trọng lớn với những thiên đường biển trứ danh như Phuket (Thái Lan) và Jeju (Hàn Quốc). Hiện các biệt thự cao cấp tại Jeju có giá từ 3 tỷ won đến 10 tỷ won, tương đương 2,5 triệu USD-8,4 triệu USD. Giá biệt thự cao cấp tại Phuket dao động từ 67 triệu baht (2,2 triệu USD) đến khoảng 98 triệu baht (3,3 triệu USD). Rõ ràng, dù không kém cạnh về vị thế và tiềm năng, nhưng giá BĐS tại Phú Quốc thấp hơn rất nhiều lần so với Phuket và Jeju. Điều này cho thấy tiềm năng và dư địa tăng trưởng của BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc còn rất lớn.

Bãi Trường: Trung tâm đô thị - du lịch mới của Phú Quốc

Trong Đồ án quy hoạch chung Phú Quốc tới năm 2040 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, Phú Quốc được định hướng xây dựng thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Trong đó, đáng chú ý, khu phức hợp nghỉ dưỡng Bãi Trường sẽ trở thành khu đô thị trung tâm, liền kề sân bay Quốc tế Phú Quốc, đóng vai trò điểm tựa mới cho thành phố biển đảo.

Bãi Trường mê đắm lòng người bởi bãi cát dài óng ả, yên bình bên biển và những rặng dừa xanh mát. Sức hút của Bãi Trường còn đến từ tọa độ gần sân bay nhất (khoảng 7km) cùng đường bờ biển dài nhất (khoảng 20km), nối liền Dương Đông đến Bắc An Thới. Khác với Bắc đảo và Nam đảo với quỹ đất đã hạn hẹp, Bãi Trường phía Tây đảo Phú Quốc có lợi thế ở quỹ đất còn dồi dào, hứa hẹn dư địa phát triển và bùng nổ dự án mới.

Lagom Phu Quoc tọa lạc tại trung tâm Bãi Trường - Thủ phủ của hàng loạt khách sạn, resort tiêu chuẩn 5* và 6* quốc tế

Chính bởi những đặc điểm trên mà Bãi Trường trở thành "thủ phủ" resort cao cấp. Nơi đây quy tụ và dẫn đầu về số lượng các thương hiệu danh tiếng thế giới trong du lịch nghỉ dưỡng như Intercontinental Phu Quoc Resort, Park Hyatt Phu Quoc, Novotel Phu Quoc Resort, Pullman Phu Quoc Beach Resort, Regent Phu Quoc…

Trước tiềm năng du lịch và BĐS nghỉ dưỡng của Bãi Trường nói riêng và Phú Quốc nói chung, dự án Lagom Phu Quoc của Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation ra mắt nhắm đón sóng cho một chu kỳ tăng trưởng mới ổn định và bền vững của BĐS Nghỉ dưỡng Phú Quốc. Đặc biệt, các biệt thự Lagom thực sự khai mở một dòng sản phẩm nghỉ dưỡng chưa từng có trên thị trường với mức giá chỉ từ 4,9 tỷ đồng; bàn giao chìa khóa trao tay. Có thể nói, đây chính là sản phẩm điển hình của việc đưa biệt thự biển dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khách hàng, thay vì chỉ là "sản phẩm của nhà giàu" như trước đây.

Sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc tại Bãi Trường, cách bờ biển chỉ 100 mét, và nằm trong quần thể dự án Andochine Resort & Spa Phu Quoc đã vận hành ổn định, độ phủ phòng cao. Các biệt thự Lagom Phu Quoc được hưởng trọn vẹn lợi thế từ giai đoạn 1 và hứa hẹn suất đầu tư cao trên cả hai phương diện dòng tiền đều đặn và lãi vốn trong tương lai.

Hình ảnh phối cảnh nội thất biệt thự Lagom Phu Quoc

Lagom Phu Quoc có concept và layout mới lạ khi tối ưu diện tích - tối đa công năng, mang đến cho khách hàng lựa chọn sở hữu biệt thự với chi phí hợp lý, nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nghỉ dưỡng. Các không gian bếp, không gian phòng khách - những không gian ít được sử dụng trong nghỉ dưỡng được tối giản. Thay vào đó, dự án đề cao và phát triển các không gian như phòng ngủ, phòng tắm, không gian ngoài trời với bể bơi hoặc bể sục riêng biệt.

Sự mới mẻ và khác lạ trong concept sản phẩm cũng như mức giá hấp dẫn khiến Lagom Phu Quoc trở thành làn gió mới của thị trường BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc, hứa hẹn sẽ hấp lực mạnh giới đầu tư thông thái khi chính thức ra hàng trong thời gian tới.