Bất động sản Nha Trang hậu Covd-19: Xu hướng đang dịch chuyển về đâu?

Bất động sản vịnh biển Nha Trang sôi động hậu Covid-19



Chuyên gia bất động sản nhận định hậu Covid-19, thị trường đang dịch chuyển mạnh mẽ về các vịnh biển theo hướng du lịch wellness. Trong đó, Khánh Hòa với nhiều vịnh đẹp và nổi tiếng nhất cả nước được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận thuộc nhóm thị trường sôi động hàng đầu hiện nay.

Nha Trang – Tâm điểm du lịch và đầu tư bất động sản hàng đầu của Khánh Hoà

Khánh Hòa có 3 vịnh lớn: Nha Trang, Vân Phong và Cam Ranh. Hiện nay, dòng tiền bất động sản dịch chuyển mới vào thị trường đang phân rõ ở 2 cực. Cực đầu tiên mở rộng về phía Bắc ra khu đô thị ven vịnh Cam Ranh và phía Nam ra khu kinh tế vịnh Vân Phong. Cực thứ hai tập trung vào quỹ đất ít ỏi còn lại ở dọc vịnh Nha Trang, nơi chỉ có khoảng 10km đường biển nhưng đẹp trên từng milimet, sở hữu loạt động lực đầu tư và là điểm dừng chân của nhiều tập đoàn như: Danh Khôi, Vingroup, Hưng Thịnh, Sunshine Group…

Được biết, vịnh Nha Trang là tâm điểm bất động sản nhờ đòn bẩy phát triển đến từ định hướng phục hồi du lịch hậu Covid-19 cũng như điều chỉnh quy hoạch chung Nha Trang đến 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 20/12/2021. Theo đó, tổng điều chỉnh 1.276,56ha, chuyển đổi chức năng đất đồi núi, đất chưa sử dụng, đất mặt nước… thành đất trung tâm đô thị du lịch.

Động lực đầu tư còn đến từ thông tin quy hoạch đô thị sân bay mới mang tầm đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm - Vệ tinh của vịnh Nha Trang. Cùng với đó là loạt hạ tầng liên kết vùng đang được mở rộng: Cầu vượt biển nối sân bay quốc tế Cam Ranh về Nha Trang, cao tốc 4 làn Nha Trang - Buôn Ma Thuột đón khách Tây Nguyên.

Hiện nay, giá bất động sản vịnh Nha Trang còn nhiều dư địa tăng trưởng. Theo Batdongsan.com.vn, năm 2019, giá đất nền Nha Trang trung bình 33 triệu/m2, thấp hơn 35% so với 49 triệu/m2 của Đà Nẵng. Năm 2022, giá các căn hộ trên đường biển Trần Phú chỉ 60 - 90 triệu/m2, vẫn "ngọt mềm" hơn mức 100 - 125 triệu/m2 so với Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng).

Đâu là tâm điểm đầu tư trên "cung đường tỷ đô" Trần Phú?

Với chiều dài 12km ôm lấy vịnh kỳ quan, Trần Phú là tuyến đường biển sầm uất bậc nhất của Nha Trang, được ví như trục "xương sống" của khu vực và nổi tiếng với danh xưng "cung đường tỷ đô".

Hơn thế nữa, vì nằm gần kề biển và có kết nối giao thông thuận lợi, đường Trần Phú tập trung loạt khách sạn 4 - 5 sao đẳng cấp quốc tế như: Sheraton, InterContinental, Novotel, lbis, Eastin Grand, Best Western, Ana Mandara… Trong tương lai, cung đường này được dự đoán sẽ trở thành tâm điểm đầu tư khi cầu nối Trần Phú với đại lộ Nguyễn Tất Thành hoàn tất trước 2025; quy hoạch đô thị ven sông Cái (nút giao với Trần Phú) trở thành trung tâm du lịch, văn hóa, thương mại mới của Nha Trang với phố du lịch về đêm bên đường Xóm Cồn.

Mặc dù dịch vụ lưu trú phát triển mạnh, song căn hộ sở hữu lâu dài tại đây lại rất khan hiếm bởi quỹ đất "sạch" phát triển dự án mới gần như cạn kiệt. Chính bởi xu hướng săn các căn hộ "vô giá" này nên tâm điểm đầu tư đổ dồn về block The SEA (Tháp HH2) của dự án The Aston Luxury Residence.

The Aston Luxury Residence – Dự án nổi bật tại nút giao vàng Trần Phú – Xóm Cồn

The SEA được xem là "trái tim" của The Aston Luxury Residence, sở hữu quỹ "đất vàng" hiếm có còn lại trên "cung đường tỷ đô", ngay nút giao Trần Phú – Xóm Cồn với tầm view toàn cảnh vịnh Ngọc Nha Trang. Đây còn là dự án tái khởi động sớm nhất, cung cấp căn hộ hạng sang giới hạn và 6 penthouse duy nhất ra thị trường đầu 2022. Kể từ quý 2/2020, báo cáo của Savills cho hay Nha Trang có 30 dự án với hơn 8.700 căn hộ thì 29 dự án bán hết, hấp thụ 99,6%.

Bên cạnh đó, dự án được Tập đoàn Danh Khôi "đo ni đóng giày" cho giới thượng lưu khi các tên tuổi quốc tế hàng đầu tề tựu như giám sát thi công Apave (Pháp), thiết kế DKO (Úc), tư vấn quản lý vận hành Savills (Anh), nội thất Kohler… đã tạo nên hệ tiện ích nội khu "hiếm có" so với chuỗi khách sạn khác chỉ thuần lưu trú ngắn ngày trên cùng trục đường Trần Phú.

Cụ thể, The SEA nói riêng, The Aston Luxury Residence mang đến trải nghiệm resort trên cao với 1.800m phố đi bộ trên không, 1.200 m2 hồ bơi vô cực, 6.000m2 đặc quyền tiện ích nội khu đa dạng và 12.000 m2 thương mại dịch vụ. Riêng tháp The SEA – "Trái tim" của dự án sẽ hưởng thêm chuỗi tiện ích xanh như: Zen Garden, vườn trò chuyện,… kiến tạo nên biểu tượng nghỉ dưỡng mới dẫn dắt bất động sản vịnh biển Nha Trang.

Trải nghiệm tiện ích thượng lưu trên không cùng The SEA – The Aston Luxury Residence

The SEA thu hút mạnh nhà đầu tư còn bởi bộ pháp lý hoàn chỉnh cho các căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài, khác biệt nổi bật so với thị trường. Vì hội tụ nhiều yếu tố đắt giá từ vị trí đến tiện ích, pháp lý…, The SEA được nhận định là tâm điểm đầu tư của vịnh Ngọc trong 2022.

