Bất động sản Nha Trang khát dự án Khu đô thị tích hợp

Nha Trang trở thành tâm điểm

Với đường bờ biển dài trong xanh và hàng chục hòn đảo nguyên sơ lớn nhỏ, Nha Trang là điểm đến du lịch được cả du khách trong và ngoài nước yêu thích. Bên cạnh đó, Nha Trang còn nằm trong danh sách Top 10 điểm lặn biển đẹp nhất thế giới do tạp chí Forbes (Mỹ) công bố năm 2020.

Không chỉ là điểm đến quen thuộc của khách du lịch, Nha Trang còn là điểm sáng trên bản đồ đầu tư của giới kinh doanh bất động sản (BĐS) nhờ sở hữu những lợi thế vượt trội về thiên nhiên, khí hậu, con người. Trong thời điểm dịch bệnh, nhiều ngành kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều nhà đầu tư vẫn chọn BĐS là nơi trú ẩn của dòng tiền. Và các thị trường tiềm năng như Nha Trang được đánh giá có khả năng bứt phá mạnh mẽ sau khi dịch bệnh được khống chế vẫn là điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư.

Theo thống kê của batdongsan.com.vn, trong quý I/2021, mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường Nha Trang đã tăng 17% so với quý trước.

"Có lợi thế về cơ sở hạ tầng, các khách sạn, địa điểm giải trí, du lịch phong phú, TP. Nha Trang đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong vài chục năm qua, đặc biệt, trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh, du lịch trong nước đẩy mạnh, khách du lịch tìm đến đây ngày càng nhiều hơn", TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia Tài Chính Ngân hàng cho biết. Ông Hiếu cũng phân tích thêm, nhờ sở hữu những lợi thế vượt trội trong du lịch, bất động sản Nha Trang có nhiều cơ hội phát triển tốt, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đón cơ hội đầu tư bất động sản khu đô thị tích hợp tiên phong tại Nha Trang

Trên thực tế, mô hình KĐT tích hợp từ lâu đã phổ biến tại các thành phố lớn. Quá trình phát triển các dự án nhà ở từ quy mô nhỏ, đến hàng chục, hàng trăm ha là bước tiến dài trong quá trình phát triển của thị trường BĐS. Chính vì thế, một số doanh nghiệp trong nước thử sức với mô hình đại đô thị khi đã tích lũy được quỹ đất lớn ở các khu vực ven trung tâm thành phố lớn, hay tại một số điểm đến du lịch tiềm năng. Cách đây hai thập kỷ, các KĐT quy mô & kiểu mẫu đã dần hình thành tại Việt Nam, tiêu biểu như Phú Mỹ Hưng (TP HCM) và Ciputra (Hà Nội) nhằm đáp ứng tiêu chí sống ngày càng cao của cư dân hiện đại.

Nếu như trước đây, tại Nha Trang, nhà đầu tư (NĐT) chủ yếu quan tâm tới phân khúc nghỉ dưỡng hay đất nền thì hiện nay, các khu đô thị (KĐT) tích hợp phục vụ nhu cầu ở hoặc cho thuê lâu dài cũng được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, xét trên toàn thị trường, nguồn cung sản phẩm phân khúc này còn khan hiếm.

Nhà mẫu biệt thự, liền kề dự án The Capella Garden. Ảnh: MSH Group

Nguồn cung hạn chế sẽ dẫn tới giá BĐS tăng cao. Đây chính là lúc các NĐT "bắt đáy" thị trường, cân nhắc lựa chọn các dự án, sản phẩm có pháp lý minh bạch để chủ động "xuống tiền", nhằm sở hữu lợi thế lớn khi thị trường lấy lại đà tăng trưởng và gia tăng giá trị tài sản một cách hiệu quả nhất.

Đề cập đến BĐS tại Nha Trang, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh thêm, tại thị trường Nha Trang, các sản phẩm KĐT tích hợp còn chưa nhiều. Trong thời gian tới, Nha Trang cần phát triển KĐT tích hợp vừa để ở, vừa có trung tâm mua sắm, tiện ích phục vụ đời sống. "Tuy nhiên, việc triển khai các KĐT tích hợp cũng cần làm một cách đồng bộ, cả về hạ tầng giao thông và hạ tầng cơ sở. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường Nha Trang có thể trở lại ổn định về du lịch và sinh sống. Trong thời gian này các nhà đầu tư nên cân nhắc để sở hữu dự án tích hợp, đón đầu tiềm năng sinh lời bền vững", ông Hiếu phân tích.

Khu bể bơi ngoài trời và nhà hàng BBQ của dự án The Capella Garden. Ảnh: MSH Group

Đón sóng NĐT quay trở lại thị trường, The Capella Garden là một trong những dự án KĐT tích hợp kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm TP. Nha Trang. Dự án sở hữu lợi thế trung tâm thành phố biển, pháp lý minh bạch, hứa hẹn tiềm năng sinh lời bền vững.

Một trong những lợi thế vượt trội của The Capella Garden so với các sản phẩm nhà ở khác trên địa bàn, đó là an ninh đa lớp, khép kín. Cư dân được tận hưởng cuộc sống yên tĩnh, riêng tư đảm bảo an toàn. Điểm cộng này còn giúp chủ nhân có thể khai thác cho thuê hiệu quả, nhờ cơ sở hạ tầng phát triển, chỉ cách biển 9’ lái xe, thừa hưởng không khí thiên nhiên trong lành.

Theo dự báo của các chuyên gia, thời gian tới ngày càng nhiều NĐT chuyển hướng về Nha Trang - một thành phố có vị thế hàng đầu tại khu vực miền Trung. Thị trường này sẽ sớm tăng trưởng trở lại với các loại hình sản phẩm mới, đón đầu thời cơ tăng giá.

