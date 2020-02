Bất động sản quận 9 sôi động trở lại

BĐS quận 9 bứt phá nhờ đòn bẩy hạ tầng

Nằm về phía Đông của TP.HCM, quận 9 sở hữu địa thế cao hơn so với mực nước biển từ 5 đến 14m, do đó nơi đây rất ít bị ngập lụt vào mùa mưa. Quận 9 được bao quanh bởi các con sông lớn như: sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Tắc, sông Ông Nhiêu… mang đến khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, cây cối xanh tốt quanh năm. Từ lâu, quận 9 đã trở thành nơi an cư lý tưởng của người dân TP.HCM.

Nhiều năm trở lại đây, quận 9 càng trở nên thu hút khi nằm trong quy hoạch phát triển chung của khu Đông, được thừa hưởng loạt tiện ích hiện đại từ hạ tầng, giao thông đô thị đến chính sách quy hoạch.

Theo dự thảo quy hoạch phát triển chung tại khu Đông, quận 9 cùng với quận 2 và quận Thủ Đức được định hướng trở thành khu đô thị sáng tạo, tập trung các khu công nghệ cao thu hút hàng tỷ USD từ các tập đoàn hàng đầu thế giới; Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM với các khu nghiên cứu công nghệ mới; Cảng Phú Hữu, khu du lịch Suối Tiên và Công viên Lịch sử Văn hoá Dân tộc v.v…

Cùng với đó, quận 9 cũng sẽ được hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng các tuyến đường chính như: Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển, Đỗ Xuân Hợp, cầu Phú Hữu, cầu Tăng Long… nhằm đảm bảo sự kết nối giữa quận với không chỉ trung tâm thành phố, các tỉnh miền Tây, miền Đông mà còn mở rộng kết nối tới nhiều khu vực, vùng lãnh thổ quốc tế.

Có thể thấy, TP.HCM hiện đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào chiến lược đầu tư để phát triển khu đô thị sáng tạo, dân trí cao tại quận 9 trong tương lai. Điều này cũng được coi là đòn bẩy mang đến cho thị trường BĐS quận 9 những làn sóng phát triển mới.

Cơ hội "sống hiện đại giữa thiên nhiên an lành"

Đón đầu sự phát triển của quận 9, nhiều doanh nghiệp BĐS đã nhanh chóng rót vốn, kiến tạo những khu đô thị hiện đại, chất lượng cao tại đây. Đơn cử như dự án Đông Tăng Long của chủ đầu tư HUD. Đây là một trong những khu đô thị lớn tại quận 9 với diện tích lên tới gần 160ha. Trong đó, phân khu Đông Tăng Long – An Lộc với các căn biệt thự, nhà phố hiện đại đang được đơn vị phân phối TLH giới thiệu đến đông đảo khách hàng.

Phối cảnh dự án Đông Tăng Long – An Lộc

Đông Tăng Long – An Lộc nằm giữa trung tâm quận 9, tại điểm giao của các tuyến đường huyết mạch như đường Vành đai 3, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Lã Xuân Oai,... do đó được đánh giá cao về khả năng gia tăng giá trị bất động sản, cũng như vị thế khi quy hoạch chung của khu Đông hoàn thiện.

Tính đến quý I/2020, các căn nhà phố và biêt thự song lập tại Đông Tăng Long – An Lộc đã hoàn thiện về pháp lý, đang được hoàn thiện mặt ngoài, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý IV/2020.

Giới chuyên môn đánh giá, khách hàng sở hữu sản phẩm BĐS tại Đông Tăng Long –An Lộc trước quý III/2020 sẽ hưởng lợi kép khi hạ tầng nơi đây hoàn thiện đầy đủ, hoạch định phát triển chung của toàn khu Đông chính thức được đưa vào thực tế, cũng như việc dự án đã chính thức hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng.