Bất động sản Quảng Ninh 2023 - Thời của nhu cầu thực

Nghịch lý thị trường 2023



Các chuyên gia nhận định, dù sức mua thị trường đang giảm mạnh nhưng phân khúc bất động sản giá trị thực, phục vụ cho nhu cầu ở, đồng thời đa dạng công năng… sẽ là phương án được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, thách thức đặt ra lớn nhất cho thị trường hiện tại chính là sự quá tải của phân khúc cao cấp và sự thiếu vắng của các sản phẩm tại phân khúc vừa tầm.

"Mọi người bảo thị trường bất động sản đang giảm, thế nhưng vợ chồng mình đã dành cả tháng nay để tìm mua nhà tại Hạ Long mà vẫn chưa tìm được căn phù hợp. Các ngôi nhà phố giá thấp mà mình đi xem thì hoặc lối vào quá nhỏ, điều kiện xây dựng nhà chưa ổn hoặc giấy tờ cũng rắc rối…. Còn với căn hộ thì hầu hết đều có mức giá quá cao. Những căn vừa ý vợ chồng mình đều trên dưới 40 triệu/m2. Mà lãi suất bây giờ thì cao quá, nếu vay mua thì e không trả nổi." Chị Mai, một nhân viên kế toán đang làm việc tại Hạ Long chia sẻ.



Trong một báo cáo báo cáo gần đây của Hội Môi Giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường hiện đang thiếu vắng các sản phẩm nhà ở "vừa túi tiền" của đại đa số người dân. Không dừng ở đó, một loạt những tin tức tiêu cực trên thị trường đã khiến người mua nhà thêm thận trọng. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi những dự án bất động sản hoàn thành xây dựng với đầy đủ pháp lý, giá cả hợp lý mang lại giá trị sống thực tế cho cư dân đang ngược dòng.

"Mức giá tầm 30 triệu/m2, tổng tiền tầm 1.5-2 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, rất "mềm" so với mặt bằng chung giá căn hộ tại thị trường Hạ Long, chuẩn xây dựng Hàn Quốc và hơn 30 tiện ích đặc sắc phục vụ cuộc sống, The Dragon Castle có thể xem như một ví dụ điển của một dự án đáp ứng được sự kỳ vọng của khách mua ở thực. Đây là một số ít dự án tại Hạ Long vẫn có giao dịch đều đặn trong bối cảnh thị trường đang hầu như đông cứng" – Ông Lưu Quang Tiến đại diện Weland, đơn vị phát triển kinh doanh The Dragon Castle, cho biết.

The Dragon Castle là khu căn hộ tọa lạc tại Bãi Cháy, Hạ Long và được đầu tư bởi N.H.O – một công ty Hàn Quốc thành lập từ năm 2012 với khoảng 30 dự án trải dài khắp Việt Nam. Lợi thế được bàn giao trong quý II/2023 cũng là một trong những yếu tố giúp khu căn hộ này ghi điểm với khách hàng Hạ Long – Quảng Ninh.

The Dragon Castle đề cao trải nghiệm tiện nghi của cư dân

Chinh phục khách mua thực bằng các giá trị khác biệt



"Điều khiến tôi có thể quyết định nhanh chóng việc mua nhà trong thời điểm hiện nay chính là những giá trị sống mới mẻ và khác biệt mà The Dragon Castle có được như không gian sống an toàn, phù hợp cho mọi đối tượng cư dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Ngoài các tiện nghi đa dạng, họ còn có các chương trình để khuyến khích sự phát triển của cộng đồng cư dân như các lớp học, thư viện với các đầu sách hữu ích…", Anh Hải – một khách hàng vừa quyết định mua căn hộ 2 phòng ngủ tại The Dragon Castle trong tháng 5 cho biết.

Hơn 30 tiện ích phong cách Hàn Quốc tại The Dragon Castle

Có thể thấy, khác với khác mua đầu tư, khách mua ở thực cần một không gian sống thiết thực, thuận tiện và đặc biệt là những tiện nghi an toàn dành cho trẻ em luôn nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu. Bằng sự am hiểu Hạ Long và đồng thời áp dụng những kỹ thuật xây dựng và kiến trúc tân tiến từ Hàn Quốc, The Dragon Castle được quy hoạch trở thành một tổ hợp khép kín và an ninh cao. Trong đó, mọi tiện ích dành cho cư dân, đặc biệt là trẻ em được tính toán kỹ lưỡng nhằm kiến tạo một không gian an toàn và phát triển tốt hơn cho mỗi thành viên trong gia đình. Khu vui chơi trẻ em còn được đặt ngay vị trí trung tâm, giúp các ông bố bà mẹ vừa dành thời gian thư giãn riêng cho bản thân mà vẫn yên tâm khi con chơi dưới sân. Đặc biệt, thư viện, phòng đọc sách cho thiếu nhi ở đây khi đưa vào vận hành sẽ có cô phụ trách, giúp các bé tập thói quen đọc sách và thảo luận về cuốn sách vừa đọc. Trẻ em được khơi dậy niềm đam mê đọc sách thông qua các hoạt động chuyên nghiệp và thiết thực như lựa chọn các đầu sách bổ ích và hấp dẫn. "Bằng những nỗ lực nhỏ mỗi ngày, hiện nay, trẻ em tại hầu hết các dự án của chúng tôi đều say mê đọc sách" – Đại diện Alpha plus – đơn vị quản lý vận hành của N.H.O tại The Dragon Castle cho biết.



Theo đại diện từ đơn vị phát triển kinh doanh Weland, nhằm hỗ trợ thêm cho khách hàng, hiện các căn hộ The Dragon Castle còn có những giải pháp tài chính đột phá, tốt bậc nhất trên thị trường. Ngay thời điểm này khách mua sẽ được hưởng bộ giá trị gia tăng khi chủ đầu tư N.H.O tung chính gói hỗ trợ tối ưu tài chính với tổng chiết khấu giá bán lên tới 8% và voucher quà tặng lên tới 60 triệu đồng, để chào đón những cư dân đầu tiên về The Dragon Castle.

