Bất động sản quanh Quốc lộ 13 đoạn qua Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) sẽ tăng giá thế nào khi tuyến đường nghìn tỉ này mở rộng vào năm 2025?

“Soi” giá căn hộ dọc quốc lộ 13

Thông tin Quốc lộ 13 mở rộng lên 60m đã được UBND Tp.HCM lên kế hoạch khởi công vào dịp 30/4/2025 đã tác động tích cực đến bức tranh bất động sản khu vực Tp.Thủ Đức (Tp.HCM); Thuận An (Bình Dương).

Lợi thế đang nghiêng về các dự án tọa lạc dọc quốc lộ 13, hoặc khu lân cận. Khi tuyến đường nghìn tỉ này được mở rộng, đồng nghĩa kết nối sẽ thông thoáng, thuận lợi giữa cửa ngõ khu vực Tp.HCM - Bình Dương. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cơ hội cho thị trường bất động sản khu vực này là rộng lớn.

Theo ghi nhận, hiện nay xung quanh tuyến quốc lộ 13 có khá nhiều dự án căn hộ mọc lên. Trong đó, tại khu vực Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), mặt bằng giá bất động sản đã khá cao. Chẳng hạn, dự án Vạn Phúc City nằm mặt tiền quốc lộ 13 có giá vài trăm triệu đồng mỗi m2 với sản phẩm nhà phố, biệt thự; trong khi phân khu căn hộ của KĐT này giá rumor cũng từ 130 triệu đồng/m2 trở lên. Cùng khu vực, dự án căn hộ Urban Green Thủ Đức có giá từ 70-80 triệu đồng/m2. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung và giá đất được điều chỉnh tăng theo bảng giá đất mới, giá căn hộ cận trung tâm Tp.HCM, dọc tuyến quốc lộ 13 phía Tp.HCM dự báo sẽ tăng đột biến. Dự án căn hộ cao cấp nào ra thị trường trong thời gian tới có thể giá phải ở ngưỡng từ 150 triệu đồng/m2.

Cách các dự án này không xa về phía Thuận An (Bình Dương), dự án The Emerald 68 của Lê Phong và Coteccons đang được DKRA Realty tiếp thị có giá từ 50 triệu đồng/m2, là mức giá khá hợp lý với một dự án tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, “sát cạnh” Tp.HCM, dễ dàng tiếp cận các tiện ích xung quanh Tp.Thuận An và di chuyển thuận lợi đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc ngã tư Hàng Xanh của Tp.HCM.

Đây cũng là dự án hiếm hoi có giao dịch ổn định thời điểm cận Tết, bởi dù có vị trí tương đồng với các dự án tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) nhưng lại có giá mềm hơn hẳn và ưu thế về chất lượng xây dựng nên được người mua quan tâm.

Ngày 5/1/2025 dự án chính thức mở bán với loạt chính sách bán hàng ưu đãi như chỉ 10% ký ngay hợp đồng mua bán; trả trước 20% tương đương 400 triệu đồng đến khi nhận nhà; hoàn tiền 10% trên tổng số đã thanh toán khi trả nhanh 20% và được Ngân hàng BIDV hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với ưu đãi 24 tháng không lãi suất, không trả gốc.





Giá bất động sản quanh quốc lộ 13 dự báo sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới.

Cách dự án The Emerald 68 khoảng 7-9 km là dự án The Astral City hiện đang chào bán giá từ 45-59 triệu đồng/m2, The Emerald Golf View có giá từ 42-50 triệu đồng/m2; The Habitat giá 42-48 triệu đồng/m2, The Rivana từ 40 triệu đồng/m2,... hiện các dự án phần lớn chào bán các sản phẩm thứ cấp.

Có thể thấy, thông tin khởi công quốc lộ 13 phía Tp.HCM vào năm 2025 đã khiến thị trường bất động sản dọc tuyến đường này bắt nhịp ăn theo. Người mua bắt đầu dồn sự quan tâm vào thị trường khu vực. Tâm lý “xuống tiền” trước khi mặt bằng giá có thể thay đổi rõ rệt vào năm 2025 đã hình thành. Một số dự án mở bán vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán nhận được sự quan tâm khả quan từ người mua thực lẫn nhà đầu tư.

Giá sẽ tăng thế nào trong tương lai?

Là tuyến đường huyết mạch kết nối Tp.HCM với Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh vùng Tây Nguyên, mọi thông tin khởi động của quốc lộ 13 đều ảnh hưởng nhất định đến mặt bằng giá bất động sản và tạo ra làn sóng “đón đầu” trong giới đầu tư.

Nhiều người dự đoán, khi quốc lộ 13 phía Tp.HCM mở rộng lên 60m cùng đoạn phía Bình Dương đã được đầu tư nâng cấp, từ 6 làn xe lên 8 làn xe hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm tới sẽ tạo đà rất lớn đến giá trị gia tăng của bất động sản xung quanh tuyến này. Mức tăng từ 10-30% là khả quan trong bối cảnh nguồn cung pháp lý chuẩn ngày càng ít; hạ tầng giao thông được đầu tư chuẩn chỉnh.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 trở thành điểm sáng, lời giải hiệu quả nhất của bài toán giao thông – giao thương kinh tế, đồng thời cũng là “bàn đạp” thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Giá bất động sản thường tăng trưởng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tăng mạnh theo các tuyến đường quan trọng và huyết mạch của các trung tâm kinh tế. Gần đây, một số dự án căn hộ tại Thuận An (Bình Dương) chào bán song hành với thông tin hạ tầng được triển khai đã có tác động rất tốt đến khả năng “xuống tiền” của người mua. Nhiều người quyết định mua trước Tết với mức giá hợp lý và chờ cơ hội gia tăng về giá từ năm 2025 trở đi.

Chia sẻ mới đây, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills Việt Nam cho hay, thị trường nhà ở Tp.HCM đang “nhường sân chơi” cho khu vực vệ tinh. Trong bối cảnh, nguồn cung nhà ở tại Tp.HCM trong năm 2024 có sự thu hẹp đáng kể do các vướng mắc pháp lý, chi phí đất đai cao và tâm lý thị trường thận trọng, khiến người mua khó tiếp cận nhà ở giá hợp lý. Theo đó, các đô thị vệ tinh như Bình Dương nổi lên là giải pháp thay thế với nguồn cung căn hộ giá hợp lý, thu hút lượng lớn người mua từ Tp.HCM.

Vị này cho rằng, giá bất động sản trong giai đoạn 2026-2027 sẽ tiếp tục đi lên. Khu vực nào mặt bằng giá còn thấp thì dư địa tăng giá còn cao. Cùng với đó, hạ tầng đầu tư đồng bộ sẽ tác động đến mức độ tăng giá của bất động sản. Điều này là quy luật đã được minh chứng qua nhiều thời kì của thị trường.