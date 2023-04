Bất động sản tâm linh: Sản phẩm hiếu nghĩa cho gia đình thế hệ mới

Dành tặng cha mẹ "ngôi nhà an nghỉ" cho cuộc sống thứ hai thêm ấm cúng, vẹn tròn



Đối với bậc sinh thành, khi còn trẻ họ luôn khao khát mang lại cuộc sống đủ đầy, an yên cho gia đình, con cái. Chính vì lẽ đó, những người đi trước đã không ngừng lao động, cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, đôi khi bán cả sức khoẻ để đổi lấy sự trọn vẹn và nuôi dạy con cái trưởng thành.

Khi về già, họ ngày càng hiểu rõ vòng tuần hoàn "Sinh – lão – bệnh – tử" là điều không thể tránh khỏi. Hy vọng con cái sau này có thể báo báo đáp công ơn và thể hiện lòng hiếu kính, tiễn đưa cha mẹ về cõi vĩnh hằng một cách chu toàn, luôn được hương khói và chăm sóc quanh năm.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà đời sống người dân ngày càng cao, họ sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để tìm được nơi an nghỉ có phong thủy tốt cho người thân đã khuất. Bởi hầu hết người Việt Nam đều quan niệm rằng, nếu chọn được vị trí có phong thủy tốt, vượng khí để xây dựng mộ phần sẽ giúp con cháu ngàn đời được bình an, hạnh phúc và có nhiều tài lộc. Do vậy, nhu cầu tìm kiếm các khu đất đẹp để chôn cất người thân đã qua đời ngày càng tăng.

Đáng nói, đi ngược với tình trạng trầm lắng của thị trường bất động sản dương hiện tại thì phân khúc BĐS tâm linh lại có diễn biến ngược dòng. Bởi loại hình này mang đến nhiều giá trị ý nghĩa vô hình chứ không đơn thuần là bán mét vuông tấc đất. Vì vậy, có thể dần khẳng định BĐS tâm linh không còn là thị trường ngách mà nó đang phát triển mạnh mẽ, sở hữu tiềm năng to lớn để trở thành một thị trường lớn chuyên biệt.



Nắm bắt nhu cầu ngày càng lớn của số đông, những dự án hoa viên nghĩa trang, điển hình như Sala Garden với sự đầu tư chỉn chu về quy hoạch, dịch vụ và thuận phong thuỷ, hạ tầng sẽ trở thành điểm sáng tiềm năng hiếm có cho chủ đầu tư khắp cả nước. Đồng thời đóng vai trò đồng hành cùng gia đình thế hệ mới dành tặng sản phẩm hiếu nghĩa, nơi an nghỉ vĩnh hằng cho đấng sinh thành.

Sala Garden: Kiến tạo vùng đất an nghỉ nhiều phúc lành, an yên phụng sự nhân gian

Sở hữu tư tuy và lối sống hiện đại, những gia đình thế hệ mới cho rằng việc chuẩn bị nơi an nghỉ trước cho bậc sinh thành cần được đón nhận một cách nhẹ nhàng, tích cực hơn, như một sự chăm chút và gìn giữ truyền thống gia đình.

Thực tế cũng cho thấy, các khu nghĩa trang trong nội thành gần như đã quá tải, xuống cấp, ô nhiễm môi trường và điều này vô tình làm mất đi sự tôn kính với người đã khuất. Do vậy, việc lựa chọn, đầu tư vào các dự án nghĩa trang 5 sao hiện đại, nhiều tiện ích đồng bộ và quy hoạch sử dụng lâu dài… được người dân ưu tiên hơn cả.

Tinh tế và nhanh nhạy đáp ứng mọi nguyện vọng của gia chủ và những người đã khuất, Sala Garden được đánh giá là hoa viên nghĩa trang duy nhất sở hữu vị thế "Tựa sơn hướng thủy". Không chỉ mang lại cảm giác bao bọc, an toàn mà Sala Garden còn đem lại đại cát, hanh thông cho cả người đã khuất lẫn gia quyến, dòng họ.

Không gian sinh thái tại đây cũng luôn tràn ngập sắc xanh cây cỏ, làn nước, bầu trời… tạo cảm giác trong lành, thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên.

Đặc biệt, khi sở hữu mảnh đất sinh phần có yếu tố phong thủy tốt, vuông vắn, không khuyết cung vừa giúp cho người đã khuất có được nơi an nghỉ yên bình vừa giúp gia đạo mang lại sự vẹn tròn về sự nghiệp, sức khoẻ và nhiều điều phước lành cho gia tộc.



Các sản phẩm Mộ đơn – Mộ đôi, Mộ gia tộc tại đây cũng được quy hoạch, thiết kế đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu cũng như khả năng tài chính của khách hàng. Bên cạnh đó, thủ tục mua đất, cấp đất tại Sala Garden đơn giản, thuận lợi và có Sổ Vàng xác nhận quyền sở hữu lâu dài đối với từng sản phẩm.

Việc tọa lạc trong lòng thánh địa Phật giáo và Thiên Chúa giáo đã góp phần chứng minh đây là vùng đất quy hoạch lâu dài bền vững, không có khả năng bị di dời về sau.

Được mệnh danh là vùng đất thiêng liêng đầy sinh khí, Sala Garden hoa viên duy nhất trên cả nước được bao bọc bởi hơn 50 ngôi chùa, thiền viện, giáo xứ lâu đời với lịch sử hơn 50 năm như Thiền viện Thường Chiếu, Linh Chiếu, Giáo xứ Hiền Hòa,…



Ngoài ra, Sala Garden còn đầu tư đa dạng công trình tâm linh như Đền Trình, Tịnh Xá Sala, Suối Tâm Linh… với nhiều hoạt động phục vụ các lễ nghi tôn giáo, cầu an - cầu siêu hàng tháng. Cùng hệ thống nhà hàng, quán café cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ khách viếng thăm hoa viên…

Đến với Sala Garden là đến với sự khai sáng tâm trí bởi những tuyệt tác tâm linh diệu kỳ, phong cảnh chứa chan sự ưu đãi của tự nhiên. Một "món quà" ý nghĩa dàng tặng đấng sinh thành về chốn an nghỉ yên bình, vô ưu đầy thanh tịnh.

