Bất động sản thành phố Dĩ An (Bình Dương) “nóng” dần sau Tết, vì đâu?

Đơn vị này chỉ ra, bộ đôi Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) và Tp.Dĩ An (Bình Dương) đang "nóng" dần đều sau Tết cả về sức mua lẫn nguồn cung dự án mới. Trong đó, khu vực giáp ranh Tp.Thủ Đức là Dĩ An đang có nguồn cung nhỉnh hơn, trong khi mức giá còn mềm hơn nên ghi nhận lượng truy cập tìm kiếm tăng mạnh trong tháng 3/2022.



Tính đến tháng 3/2022, lượng truy cập tìm mua BĐS tại TP.Dĩ An tăng khoảng 20% so với trung bình các khu vực lân cận nhau là 10%. Đáng chú ý, hành vi tìm kiếm BĐS này tập trung chủ yếu ở các phường lân cận Tp.Thủ Đức như P.Dĩ An, P.Bình An, P.An Bình.

Theo nguồn dữ liệu của Chợ Tốt Nhà, lượng tin đăng rao bán căn hộ chung cư ở khu vực thành phố Dĩ An có tốc độ hồi phục nhanh chóng trong giai đoạn sau Tết so với giai đoạn "xả hàng" thường thấy ở phân khúc căn hộ chung cư vào cuối năm. Nhu cầu tìm kiếm thông tin, cân nhắc lựa chọn các dự án ở khu vực này cũng tăng trưởng nhanh chóng sau Tết với mức tăng hơn 100% so với giai đoạn trước Tết.

Tính đến tháng 3/2022, trên địa bàn thành phố Dĩ An có khoảng trên dưới 50 dự án chung cư được rao bán, gồm cả dự án đã thành hình, được mở bán từ lâu và các dự án mới mở bán, cung cấp cho thị trường khoảng 35.000 căn hộ. Trong đó, một số khu vực tập trung nhiều dự án được rao bán, ghi nhận lượt tăng trưởng mạnh về cả nguồn cung, vượt lên cả giai đoạn cuối năm trước. Số lượng căn hộ tại đây hiện đóng góp hơn 25% trên tổng số lượng căn hộ được bán trên toàn địa bàn thành phố.

Chẳng hạn như, tại đường Bình Thung, P.Bình An, Tp.Dĩ An, dự án căn hộ Honas Residence đang chào thị trường mức giá dự kiến từ 26 triệu đồng/m2 (chưa VAT) cho các diện tích từ 41,3-63m2. Đây là dự án mới có mức giá mềm gây ấn tượng tại khu vực này. Dự án có vị trí đắc địa khi nằm tiếp giáp 3 mặt tiền đường là Bình Thung, Mỹ Phước - Tân Vạn và Vành đai 3. Từ đây, di chuyển trong tầm 15 phút đã kết nối với 3 thành phố liền kề là Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), Tp.Thuận An (Bình Dương) và Biên Hoà (Đồng Nai). Với thiết kế căn hộ diện tích nhỏ, linh hoạt từ 45-69 m2, nhờ đó, giới giúp cho tổng giá thành căn hộ dao động từ hơn 1,2 tỷ đồng/căn. Chưa kể, chính sách hỗ trợ tài chính cũng là ưu điểm vượt trội của dự án này. Cụ thể, khách hàng chỉ thanh toán từ 120-200 triệu đồng đã sở hữu căn hộ và được ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất tới 18 tháng, được chiết khấu thêm đến 9.82%.

Tại P.An Bình, vào trung tuần tháng 3/2022, dự án Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group chính thức động thổ. Giá bán dự án được công bố chưa đến 40 triệu đồng/m2. Khách hàng chỉ cần thanh toán 20%, 50% tiếp theo được ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất 100% cho đến khi nhận nhà. Theo tính toán, nếu mỗi căn hộ 70m2, trong suốt hai năm đầu tiên chỉ cần thanh toán hơn 500 triệu. Đây là khoản tích lũy phù hợp với người trẻ đang có nhu cầu tìm kiếm chốn an cư. Trong khi giới đầu tư cũng tìm thấy cơ hội sinh lời khả quan trong bối cảnh thị trường Bình Dương luôn có biên độ tăng giá an toàn từ 15-20%/năm.

Theo Chợ Tốt Nhà, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại khu vực Tp.Dĩ An phát sinh từ nhóm người lao động, gia đình trẻ tri thức tại khu vực Tp.Thủ Đức đang cân nhắc tìm mua các dự án gần nơi ở hoặc nơi làm việc hiện tại và mở rộng tìm kiếm ra khỏi phạm vi Thành phố Thủ Đức. Với nguồn cung đang tăng trưởng tốt, cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho người mua nhà khu vực giáp ranh Sài Gòn.

Đơn vị này cũng chỉ ra, các dự án nổi bật tại thành phố Dĩ An đang được người mua quan tâm tìm kiếm lẫn tốc độ tăng trưởng về liên hệ giao dịch cao gồm có Opal Boulevard (phường An Bình), Charm City (phường Dĩ An), Samsora Riverside (phường Bình Thắng), BCons Miền Đông (phường Đông Hoà), Phú Đông Premier (P.An Bình); Honas Residence (P.Bình An)…

Trong đó, có một số dự án đã bàn giao trước đó có mức giá cho thuê khá tốt. Chẳng hạn, một dự án tại P.An Bình ghi nhận trên chuyên trang Chợ Tốt Nhà hiện ở mức 8 triệu đồng/tháng cho một căn 2 phòng ngủ. Đây là dự án có mức độ biến động về chi phí thuê khá cao khi tăng gần 33% so với thời điểm trước Tết và cao hơn thời điểm cuối năm ngoái khoảng 15%.

Sự tăng trưởng giá trên thị trường sơ cấp cũng ghi nhận tăng nhanh khi nhu cầu tăng. Theo đơn vị này, trong tháng 3/2022, nhìn vào loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, thì một căn thuộc dự án tại P.Bình Thắng đang được bán với mức giá trung bình 1,7 tỷ đồng/căn, tăng 13-14% chỉ trong 2 tháng so với giai đoạn trước Tết và tăng 9% khi so sánh với thời điểm cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, chỉ số liên lạc người bán - thể hiện cho mức độ sôi động của giao dịch trên thị trường mua bán căn hộ chung cư ở Dĩ An cũng tăng nhanh sau Tết. Tại thời điểm đầu tháng 3, chỉ số này đạt 0.25 điểm, cao gấp 2 lần so với mức trung bình của phân khúc căn hộ chung cư là 0.12 điểm. Điều đó có ý nghĩa là, trung bình một người mua sẽ liên lạc với người bán căn hộ ở Dĩ An từ 2-3 lần sau khi xem 10 tin đăng.

Theo ông Troy Griffths, Phó Tổng giám đốc Savills Việt Nam, nguồn cung hạn chế đã đẩy mặt bằng giá căn hộ của toàn thị trường Tp.HCM lên cao. Đáng chú ý, lần đầu tiên phân khúc hạng C tại Tp.HCM đã chạm mốc gần 60 triệu mỗi m2 (chưa VAT), tăng 23% so với năm 2021. Đồng nghĩa với việc mỗi căn hộ 50-70m2 có giá khoảng 3-4,2 tỷ đồng. Với mức giá này được nhận xét là quá cao so với mức thu nhập của gia đình trẻ - lượng cầu chiếm áp đảo trong nhu cầu an cư. Trong bối cảnh cơn khát nguồn cung vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện tại Tp.HCM, thị trường Bình Dương đang trở thành khu vực có nguồn căn hộ bình dân lý tưởng thay thế nhờ mức giá bán thấp và tốc độ đô thị hóa cao.

Vị chuyên gia này cho rằng, quỹ đất tại Tp.HCM càng ngày càng hẹp, do đó các chủ đầu tư hiện nay đều đang mở rộng ra các tỉnh lân cận. Bình Dương tiếp tục là kế thừa, là điểm đến tiếp theo cho thị trường căn hộ. Còn đối với thị trường nhà đất và nhà ở liền thổ, Đồng Nai trở thành điểm đến tiếp theo.

Bình luận về sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thị trường này, các chuyên gia của Savills Việt Nam đánh giá sự cải thiện về cơ sở hạ tầng giao thông như tuyến Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tuyến xe buýt nhanh nối Thành Phố Mới Bình Dương với TP.Thủ Đức và tuyến Metro 3B sẽ góp phần thu hút người mua đến với thị trường Bình Dương.

Theo phân tích của ông Troy Griffths, tốc độ đô thị hóa tại Bình Dương diễn ra rất nhanh với tỷ lệ đạt 84% vào năm 2020 trong khi con số này tại Tp.HCM là 79%. Tốc độ gia tăng dân số hàng năm tại Bình Dương trong năm 2020 là 5,06% so với 2,1% tại Tp.HCM.

Bên cạnh đó, lực lượng lớn người lao động làm việc tại Đồng Nai và Bình Dương cũng là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường nhà ở tại khu vực này. Tính đến năm 2021, có khoảng 615.000 người đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai và gần 500.000 người tại các khu công nghiệp ở Bình Dương. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp tại Bình Dương và Đồng Nai tính đến cuối năm 2021 lần lượt là 7.016 ha và 6.169 ha. Đây là một trong những yếu tố chính hứa hẹn cho nguồn cầu bền vững của thị trường nhà ở tại địa phương này.

