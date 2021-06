Bất động sản thấp tầng phía Tây Hà Nội: Kênh đầu tư vững bền với giá trị gia tăng theo thời gian

BĐS thấp tầng - biệt thự, shophouse: gia tăng giá trị theo thời gian



Những căn biệt thự, nhà phố, shophouse như biệt thự là những sản phẩm bất động sản luôn lên ngôi, kể cả trong những thời kỳ khó khăn như dịch bệnh Covid-19 hiện tại.

Một báo cáo về thị trường BĐS Hà Nội của Bộ Xây dựng cho biết, tới quý 1/2021, giá nhà đất Hà Nội đã thiết lập một mức giá mới, tăng khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Sở dĩ có sự tăng giá này là do trong khi nhiều kênh đầu tư đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà đầu tư đã quay trở lại với thị trường bất động sản Hà Nội, đặc biệt là phân khúc nhà thấp tầng, liền kề, shophouse, biệt thự bởi bất động sản vẫn luôn được đánh giá là kênh giữ tiền tốt nhất đồng thời là tài sản đảm bảo cho tiềm năng tăng giá một cách có cơ sở. Một trong những cơ sở niềm tin khiến nhà đầu tư quay trở lại thị trường khu Tây không chỉ bởi quy hoạch và cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất Thủ đô mà còn bởi sự xuất hiện của những Khu đô thị sống động dần hiện hữu, khiến khách hàng lạc quan về một khu vực đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Bất động sản Tây Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, giá tiếp tục tăng

Lựa chọn của các nhà đầu tư đã thiết lập nên một mặt bằng giá mới. Theo dự báo của các chuyên gia, mặt bằng giá của phân khúc này sẽ còn tiếp tục tăng do giá thép thế giới đang tăng, thêm vào đó là tác động của các dự án cơ sở hạ tầng đang được đẩy mạnh tại phía Tây Hà Nội với các tuyến nội đô không ngừng hoàn thiện để hoàn thành các tiêu chí cho việc lên quận của Hoài Đức ở khu vực này.

Theo các chuyên gia, sự tăng giá ở phân khúc nhà thấp tầng, liền kề, shophouse, biệt thự được dự báo còn diễn ra tới cuối năm 2022 do khan hiếm nguồn cung tại các khu vực hạ tầng tốt, có sự bứt phá về các dự án hạ tầng giao thông. Số liệu của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy trong quý 1/2021, Hà Nội chỉ có 10 dự án được cấp sản phẩm đủ điều kiện bán hàng với 5.658 căn hộ và 1.404 nhà thấp tầng, chưa bằng ½ số sản phẩm đủ điều kiện bán hàng cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung mới sẽ chỉ có sau năm 2022, sau khi các dự án mới hoàn thành xong các thủ tục đầu tư.

Còn hiện tại, nguồn cung sản phẩm hầu như tập trung chính tại khu vực phía Tây Hà Nội, nơi đang đang xuất hiện những KĐT sống động hiện hữu và hàng loạt công trình hạ tầng lớn chuẩn bị hoàn thành, như tuyến vành đai 3,5, các tuyến đường nối với khu vực Mỹ Đình thông qua tuyến đường Trịnh Văn Bô…

Được nhắc đến nhiều nhất có thể kể đến Anlac Green Symphony, dự án hiện đang mang đến cho thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng với mức giá được đánh giá là khá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của khu vực và quy mô vị thế của dự án. Đây là Khu đô thị duy nhất quy mô 75ha sở hữu tọa độ kết nối linh hoạt ở khu vực tam giác vàng: Mỹ Đình, Hoài Đức và Trung tâm Hà Nội, tích hợp đầy đủ các dòng sản phẩm thỏa mãn đồng thời giá trị sống và kinh doanh đầu tư như biệt thự, biệt thự thương mại, shophouse, căn hộ hiện đại,…. Đặc biệt, dự án còn ghi điểm bởi sự bài bản về quy hoạch và đầu tư phát triển của CĐT khi triển khai đồng bộ hệ sinh thái 40 tiện ích cao cấp mang đến một phong cách Sống – Nghỉ dưỡng – Tận hưởng cân bằng và trọn vẹn giá trị sống trong quần thể đô thị.

Một phân khu biệt thự, liền kề tại dự án Khu đô thị Anlac Green Symphony

Với hạ tầng cảnh quan đang hiện hữu và đang chuẩn bị đón cư dân về sinh sống, Anlac Green Symphony hứa hẹn là một khu đô thị sầm uất với lượng cư dân đông đảo trong tương lai gần. Với đa dạng các hệ tiện ích và cảnh quan xanh cho 1 cuộc sống chất lượng, sống tại Anlac Green Symphony, cư dân không chỉ được sở hữu một sản phẩm bất động sản giá trị bền vững và tăng theo thời gian, mà còn được tận hưởng phong cách sống xanh, cân bằng an lành – một cuộc sống như nghỉ dưỡng tại gia - một khoản đầu tư thông minh mang lại lợi ích vượt trội cho những khách hàng ưu tú.