Bất động sản thấp tầng phía Tây Hà Nội ngày càng thu hút

Theo ghi nhận của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong khoảng 3 năm qua, từ 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của bất động sản phía Tây Hà Nội cao hơn các khu vực khác trung bình từ 7-15%. Cùng với đó, Báo cáo thị trường bất động sản năm 2022 và 2023 của VARS cũng ghi nhận nhiều quý liên tiếp căn hộ phía Tây Hà Nội áp đảo về nguồn cung và giao dịch.



Quý III/2023, số căn hộ mở bán mới phía Tây chiếm gần 62% tổng nguồn cung. Từ quý IV/2023 đến hết quý II/2024, phía Tây Hà Nội tiếp tục là khu vực bất động sản sôi động bậc nhất Hà Nội.

Trong đó, phân khúc thấp tầng bám theo các trục vành đai 3,5 và vành đai 4 liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Khảo sát thực tế cho thấy, giá biệt thự, liền kề tại Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông tăng 30-50% so với cách đây hơn 1 năm. Hiện nay, nhiều dự án thấp tầng đã chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.

Thậm chí, ở một số khu vực tiềm năng, môi giới "tái xuất" hoạt động mạnh, lượng khách quan tâm tăng vọt, đã xuất hiện tình trạng sốt giá cục bộ. Thực tế cho thấy mức tăng ở phân khúc thấp tầng phía Tây mạnh hơn so với các khu vực khác từ 5 - 10%. Các môi giới nhận định: Không có ít nhất 30 tỷ đồng trong tay thì rất khó để tìm các sản phẩm tiềm năng ở khu vực này.

Lý giải cho sự sôi động bậc nhất Thủ đô của bất động sản khu Tây, theo các chuyên gia, có 2 nguyên nhân chính.

Bà Đỗ Cẩm Nhung - chủ văn phòng môi giới ở Hà Nội cho rằng, nguyên nhân lớn nhất là khu vực này có sự đột phá từ quy hoạch đến hạ tầng.

"Sự phát triển vượt bậc của hạ tầng khu vực phía Tây đã tạo nên cực tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía Tây nói chung trong 10 năm qua và 10 năm sắp tới. Bởi theo định hướng đến năm 2050, khu vực phía Tây sẽ có thêm hai thành phố trực thuộc là thành phố Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc và Thành phố Du lịch ở khu vực Sơn Tây - Ba Vì.

Hơn nữa, theo "Đồ án Quy hoạch lớn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050", Hà Nội sẽ dịch chuyển từ mô hình đơn tâm sang đa trung tâm như xu hướng chung của các thành phố lớn trên thế giới.

Với kế hoạch này, Hà Nội định hướng phát triển 5 vùng đô thị tương ứng 4 thành phố trên và một đô thị trung tâm. Trong đó riêng khu vực phía Tây có đến 2 thành phố mới, đây sẽ là lực đẩy rất mạnh cho thị trường bất động sản khu vực này trong tương lai sắp tới" – bà Nhung thông tin.

Bên cạnh đó, sức hút của bất động sản khu vực này lớn hơn khi chỉ trong thời gian ngắn, khu vực phía Tây nhanh chóng thu hút các nhà phát triển bất động sản lớn với dự án khu đô thị thông minh và những công trình bất động sản mang tính biểu tượng.

Ngoài vị trí thuận lợi tại khu Tây Thủ đô, các phân khu thấp tầng tại Hinode Royal Park hấp dẫn nhà đầu tư khi mức giá bán còn chưa cao và sự đầu tư bài bản chuẩn mực.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án định hướng quy hoạch "all in one", bao gồm các loại hình nhà phố thương mại, nhà vườn, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, tích hợp cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp. Các khu vui chơi giải trí cao cấp đan xen công viên trung tâm, công viên nội khu, cảnh quan xanh mát... mang lại cho cư dân những phút giây thư giãn bình yên, tái tạo năng lượng sau một ngày dài bận rộn.