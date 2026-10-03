Bắt được "quái ngư" nặng 572 kg dài hơn 3,35 m: Cần thủ vật lộn suốt 3 giờ mới đưa được lên thuyền

Cuộc giằng co 3 giờ với "quái ngư" hơn nửa tấn

Ngày 19/8/2026, thuyền trưởng Damon Sacco cùng cần thủ Walter Chapman và những người trên tàu Castafari thực hiện chuyến câu cá ngoài khơi bang Massachusetts, Mỹ.

Con tàu khi đó hoạt động tại Atlantis Canyon, một hẻm núi ngầm nằm ở rìa thềm lục địa, cách Cape Cod khoảng 160 km. Đây là vùng biển sâu mà những người câu cá thể thao thường tìm tới với hy vọng gặp các loài cá lớn.

Chuyến đi ban đầu không có dấu hiệu gì quá đặc biệt. Nhưng khi một chiếc vây khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên mặt nước, Sacco lập tức chú ý.

Kích thước của nó lớn đến mức người thuyền trưởng giàu kinh nghiệm ban đầu nghĩ rằng nhóm của mình đã gặp một con cá mập khổng lồ.

Chỉ khi nhìn kỹ hình dáng chiếc vây và màu xanh lóe lên bên dưới mặt nước, ông mới nhận ra sinh vật đang ở đầu dây câu là một con cá marlin xanh Đại Tây Dương có kích thước hiếm gặp.

Người trực tiếp chiến đấu với con cá bằng cần và dây câu là Walter Chapman, một cần thủ lâu năm đến từ Plymouth.

Ngay từ những phút đầu tiên, kích thước và sức mạnh của con cá đã biến cuộc câu thành màn giằng co kéo dài.

Chapman phải liên tục giữ dây, điều chỉnh lực kéo trong khi thuyền trưởng Sacco điều khiển tàu để hỗ trợ. Cuộc chiến với con cá kéo dài khoảng 3 giờ trước khi nhóm cuối cùng có thể khống chế nó và đưa tới sát tàu.

Con cá thậm chí còn dùng phần mõm dài đặc trưng tạo ra vài lỗ trên phần đuôi tàu. Sacco sau đó gọi những dấu vết này là những "vết sẹo chiến đấu" để lại sau cuộc đối đầu.

Khi con cá được đưa trở về cảng Falmouth và đặt lên cân, những con số mới thực sự khiến mọi người sửng sốt.

Nó nặng 1.260 pound, tương đương khoảng 571,5 kg, tức gần 572 kg. Chiều dài của cá vượt 11 feet, tương đương hơn 3,35 m.

Với kích thước này, con cá được cho là một trong những cá marlin xanh Đại Tây Dương lớn nhất từng được đưa lên bờ ở khu vực bờ Đông nước Mỹ. Những người tham gia chuyến đi tin rằng nó thậm chí có thể là cá thể lớn nhất từng được ghi nhận tại khu vực này, dù việc xác lập kỷ lục còn cần được thẩm định chính thức.

Chỉ còn cách kỷ lục thế giới khoảng 64 kg

Điều khiến vụ bắt được con cá càng đáng chú ý là trọng lượng của nó không còn cách quá xa kỷ lục thế giới.

Theo AP, kỷ lục cá marlin xanh Đại Tây Dương được ghi nhận là con cá nặng 1.402 pound, bắt ngoài khơi Brazil năm 1992. Như vậy, con cá tại Massachusetts chỉ nhẹ hơn khoảng 142 pound, tương đương hơn 64 kg.

Tiến sĩ Walt Golet thuộc Đại học Maine cho biết việc xuất hiện một cá thể lớn như vậy ở vùng biển này là điều đặc biệt.

Cá marlin xanh là loài di cư và chỉ xuất hiện theo mùa tại vùng biển ngoài khơi đông bắc nước Mỹ. Nhiệt độ nước trong phần lớn thời gian của năm tại đây khá lạnh, khiến khoảng thời gian thuận lợi để gặp những con cá lớn tương đối ngắn.

Dựa trên kích thước của cá, chuyên gia ước tính cá thể này có thể khoảng 25-30 năm tuổi. Phần đầu của con cá sau đó được chuyển tới phòng thí nghiệm của Đại học Maine để nghiên cứu nhằm xác định tuổi chính xác hơn.

Khi tàu Castafari quay trở lại Falmouth, thông tin về chiến lợi phẩm đặc biệt đã thu hút nhiều người tới khu vực cảng. Việc cân con cá trở thành một cảnh tượng gây chú ý bởi ngay cả những người có nhiều năm kinh nghiệm câu biển cũng hiếm khi được nhìn thấy một cá thể lớn như vậy.

Với Walter Chapman, đây cũng là con cá lớn nhất ông từng chiến đấu bằng cần câu trong suốt nhiều năm theo đuổi thú vui này.

Sau khi hoàn tất việc cân và kiểm tra, phần thịt cá được chia cho khoảng một chục người. Chapman cho biết khối lượng cá quá lớn nên đương nhiên ông không thể sử dụng hết một mình.

Còn với thuyền trưởng Damon Sacco, khoảnh khắc chiếc vây khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước có lẽ sẽ rất khó quên. Từ việc tưởng mình đang đối mặt với cá mập, nhóm người cuối cùng phát hiện họ vừa chạm trán một "quái ngư" marlin xanh nặng gần 572 kg.

Sau khoảng 3 giờ giằng co trên vùng biển cách bờ hàng trăm kilomet, chuyến câu bình thường đã trở thành một trong những màn bắt cá đáng chú ý nhất tại bờ Đông nước Mỹ trong năm 2026.

Theo AP, On The Water, The Boston Globe