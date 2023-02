Bắt giam 1 nữ chuyên viên Sở Xây dựng Hải Phòng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng ngân sách

Ngày 24/2, nguồn tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thuý Liên (SN1974), chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng TP. Hải Phòng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, bà Hoàng Thị Thuý Liên chỉ là chuyên viên làm việc tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Xây dựng TP. Hải Phòng, không được phân công nhiệm vụ thu tiền lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến năm 2021, lợi dụng việc được giao là chuyên viện bộ phận một cửa, có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả chứng chỉ cho tổ chức và cá nhân, Liên đã thực hiện thu tiền lệ phí cấp chứng chỉ của hơn 6000 tổ chức, hơn 5.400 cá nhân với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Sau khi thu tiền Liên đã không nộp cho thủ quỹ của Sở Xây dựng mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng điều tra, xác minh làm rõ.