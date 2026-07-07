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Bắt giam cựu Thẩm phán TAND TP Hà Nội Nguyễn Đăng Phong

| | Xã hội

Cựu Thẩm phán Nguyễn Đăng Phong bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình xét xử vụ án đánh bạc, dẫn đến chênh lệch số tiền hơn 89 tỷ đồng.

Ngày 7/7, Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội (ở giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung (nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội) về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định, trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án liên quan Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm, Nguyễn Đăng Phong đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, VKSND Tối cao cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Lê Thị Hồng Nhung , nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội, về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng đã thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện có 2 bản Kết luận điều tra vụ án hình sự cùng số, cùng ngày, tháng, năm ban hành nhưng khác nhau về hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc. Đáng chú ý, số tiền đánh bạc giữa hai bản kết luận chênh lệch hơn 89 tỷ đồng và không được Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Lê Thị Hồng Nhung đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Hành vi này dẫn đến việc truy tố của VKSND TP Hà Nội và xét xử sơ thẩm của TAND TP Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc cũng như số tiền đánh bạc của các bị can.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn phát hiện nhiều đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc nhưng chưa được xem xét, xử lý. Vì vậy, ngày 26/5, cơ quan này đã chuyển tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp nhận tài liệu, ngày 30/5 và ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 8 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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