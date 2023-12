Bắt Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM: Số tiền nợ thuế 'khủng' hơn 1.528 tỷ của Xuyên Việt Oil

Bắt ông Lê Duy Minh

Trong quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh , nguyên Cục trưởng Cục thuế TP.HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) để điều tra về tội Nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan chức năng điều tra sai phạm tại Công ty đầu mối xăng dầu Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.



Ông Lê Duy Minh, sinh năm 1972, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tháng 11/2022, ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Theo Vietnamnet, ông Lê Duy Minh là cán bộ trưởng thành tại Cục Thuế TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế từ tháng 1/2020. Trước đó, ông trải qua các vị trí như nhân viên Phòng Thanh tra; Phó phòng, Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1; Phó Cục trưởng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (sinh năm 1970, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.



Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế với hơn 1.528 tỉ đồng

Hồi tháng 8 năm nay, Cục Thuế TP.HCM đã công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2023. Trong đó, Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách với số nợ thuế "khủng": 1.529 tỉ đồng, tức chiếm đến gần 19% tổng số nợ. Trong đó, tiền thuế bảo vệ môi trường là trên 1.244 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tháng 1/2020, Xuyên Việt Oil chỉ nợ ngân sách nhà nước hơn 89,57 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường. Nhưng chỉ 3 năm sau, số nợ đã tăng lên hàng nghìn tỷ. Thời điểm đó, ông Lê Duy Minh là lãnh đạo Cục Thuế TP. HCM.

Xuyên Việt Oil lý giải về tình trạng nợ thuế của mình là do thực tế đứt gãy nguồn cung xăng dầu tại TPHCM năm 2022 và sự thay đổi đột ngột chính sách tín dụng của ngân hàng khiến công ty không cân đối kịp nguồn tài chính để nộp các khoản thuế tới hạn theo quy định.



Tuy nhiên, ngày 10/10 vừa qua, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi Cục Thuế TP. HCM, trong đó chỉ ra những bất thường liên quan đến công tác quản lý thuế với Xuyên Việt Oil dẫn đến tình trạng nợ thuế hàng nghìn tỷ chưa thể thu hồi.

Báo Giao thông cho biết, trong văn bản của Tổng cục Thuế nêu rõ việc từ năm 2020 đến tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil còn khả năng nộp thuế nhưng Cục Thuế TP. HCM chưa quyết liệt yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, mà chỉ áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế sau khi công ty phát sinh số tiền thuế nợ lớn nên mới dẫn đến tình trạng như hiện nay.



Các biện pháp cưỡng chế mà Cục thuế TP.HCM đã áp dụng là trích tiền từ tài khoản, dừng làm thủ tục hải quan, ngừng sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mà chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác là kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.



Lãnh đạo Xuyên Việt Oil nói gì về tình trạng nợ thuế?

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, hồi tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 2 nữ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty này.

Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992; Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

1 tháng trước khi bị bắt, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục thuế, Cục thuế TPHCM và lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM kiến nghị loạt vấn đề, trong đó có đề cập đến việc nợ thuế.

Tiền Phong Online trích dẫn nội dung từ văn bản của Xuyên Việt Oil như sau: “Tổng cục thuế, Cục thuế TPHCM cho phép công ty được gia hạn nộp thuế chia nhỏ từng lần và tạm dừng các hình thức xử lý do nợ thuế để công ty hoạt động nhập khẩu trở lại, đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Công ty cam kết nộp đủ các khoản thuế sau khi được gỡ bỏ các chế tài”.



Bên cạnh đó, lãnh đạo Xuyên Việt Oil cho rằng đang biện pháp cưỡng chế thuế đang áp dụng có thể khiến doanh nghiệp này đứng trước nguy cơ sụp đổ do khó khăn về tài chính, về dòng tiền luân chuyển”, bà Hạnh kiến nghị.

Bà Hạnh còn khá "tự tin" khi cho rằng số nợ thuế của Xuyên Việt Oil không phải là quá lớn nếu nhìn vào số tài sản là bất động sản mà công ty đang sở hữu. Tuy nhiên, sau khi các lãnh đạo công ty bị bắt, việc bao giờ doanh nghiệp này có thể hoàn trả số nợ thuế và số nợ Quỹ bình ổn xăng dầu vẫn là dấu hỏi.

Công ty Xuyên Việt Oil được thành lập từ năm 2005, có địa chỉ trụ sở chính 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Xuyên Việt Oil được biết tới là một đầu mối xuất nhập khẩu lớn ở khu vực phía Nam. Công ty được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu hai lần vào năm 2016 và 2021. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động, Xuyên Việt Oil liên tục nằm trong đối tượng thanh tra, kiểm tra của Bộ Công Thương và đã bị xử lý, xử phạt vi phạm nhiều lần.

