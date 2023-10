Bắt giam giám đốc công ty bảo hiểm tại Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng cũng khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thị Minh Hiền (SN 1973, trú tại tổ 6, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) - Giám đốc công ty này về tội danh nêu trên.

Đối tượng Hoàng Thị minh Hiền (bìa trái) nghe lệnh bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2020 và 2021, lãnh đạo công ty lợi dụng các quy định về việc các đại lý được thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ khi tham gia bán bảo hiểm để kê khai các hợp đồng bảo hiểm do cán bộ công ty trực tiếp khai thác thành các bảo hiểm của đại lý của đơn vị này bán. Sau đó làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ, ký nhận tiền khống cho các đại lý; gây thiệt hại hơn 1,8 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiến hành mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.