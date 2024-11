Khuya ngày 11/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An đã bắt giữ Đồng Văn Nam (35 tuổi, trú tại xã An Thái, An huyện Lão, TP Hải Phòng).

Đồng Văn Nam sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Khoảng 19h40' tối cùng ngày, tại tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, đối tượng trên đi bộ theo hướng từ ngã 6 Quán Trữ về chợ Bến phà trong tình trạng có dấu hiệu thần kinh bất thường, tay cầm theo 1 dao phay. Trong quá trình đi bộ, đối tượng này chém gây thương tích 2 người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Sơn đã kết hợp cùng Tổ công tác Công an quận Kiến An đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng áp sát, không chế đối tượng tại vỉa hè.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ của đối tượng 1 dao phay kích thước dài khoảng 40cm. Tổ công tác Công an quận Kiến An đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Bắc Sơn để điều tra, làm rõ.