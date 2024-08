Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt giữ đối tượng Hoàng Công Thao (SN 1983, trú phường 7, TP. Tuy Hòa) theo lệnh truy nã quốc tế nguy hiểm về tội Cố ý gây thương tích.

Năm 2008, Hoàng Công Thao cùng đồng bọn đánh người khác gây thương tích, bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt 9 tháng tù.

Hoàng Công Thao tại cơ quan công an. Ảnh: CA tỉnh Phú Yên

Trong thời gian chờ thi hành án, Thao bỏ trốn ra nước ngoài. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần vận động, kêu gọi Thao về nước để chấp hành án nhưng đối tượng không chấp hành. Công an TP. Tuy Hòa đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Công Thao, đồng thời Văn phòng Interpol Việt Nam cũng đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Hoàng Công Thao để yêu cầu các nước phối hợp xác minh truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TP. Tuy Hòa, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã bắt giữ Hoàng Công Thao khi đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất.