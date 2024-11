Bắt giữ Huỳnh Quốc Toàn sau 3 tháng truy tìm

Ngày 20/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ vừa tiến hành khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Quốc Toàn (sinh năm 2003, trú tại thôn Phú Văn, xã Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an thành phố tiếp nhận thông tin vụ việc tối 06/6/2024, tại quán nước của ông N.T.V (địa chỉ đường Nguyễn Hoàng, thuộc KP. Phương Hòa Nam, P. Hòa Thuận, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 03 lốc nước ngọt, 01 quạt điện và 60.000 đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã nhanh chóng điều tra, lãm rõ các đối tượng thực hiện hành vi gồm: Huỳnh Quốc Toàn, T.V.T (sinh ngày 19/12/2006, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và N.Đ.T (sinh ngày 25/02/2007, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Quyết định truy tìm Huỳnh Quốc Toàn - Ảnh: CA Quảng Nam

Do đối tượng Huỳnh Quốc Toàn đã có tiền án về Tội “trộm cắp tài sản” và bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định truy tìm người. Quá trình truy tìm, đối tượng đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 15/11/2024, khi đối tượng xuất hiện tại thành phố Tam Kỳ, công an đã bắt, giữ, phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp. Tam Kỳ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.