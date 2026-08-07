Bắt giữ Lê Thị Quỳnh SN 1995 trong phòng hát karaoke

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an phường Việt Hưng kiểm tra phát hiện nhóm đối tượng có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke trên địa bàn phường Việt Hưng.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 40 phút ngày 29/7/2026, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Việt Hưng tiến hành kiểm tra quán karaoke Tre Xanh thuộc tổ 4, khu 1, phường Việt Hưng. Tại phòng hát P2, lực lượng chức năng phát hiện 4 người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vị trí nơi các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA Quảng Ninh

Kết quả xét nghiệm nhanh xác định cả 4 trường hợp đều dương tính với chất ma túy ketamine. Lực lượng chức năng thu giữ 01 tờ tiền có bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy trong phòng hát. Tiếp tục kiểm tra chiếc xe ô tô do một đối tượng sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 02 viên nén nghi là ma túy thuốc lắc được cất giấu trong hốc để đồ của xe.

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận, tối cùng ngày, sau khi rủ Tòng Văn Đông đến quán karaoke Tre Xanh hát, Phạm Quốc Bình đã nảy sinh ý định tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bình lấy ketamine và thuốc lắc đang cất giấu trên xe ô tô mang vào phòng hát, đồng thời gọi thêm hai nữ nhân viên vào hát cùng.

Tại phòng hát, Bình đưa ma túy cho Tòng Văn Đông và yêu cầu chế biến để cả nhóm cùng sử dụng. Sau khi Đông chuẩn bị xong ma túy ketamine, các đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy ngay trong phòng hát karaoke.

Vị trí đối tượng cất giấu ma túy trên xe ô tô. Ảnh: CA Quảng Ninh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Quốc Bình, sinh năm 1973, trú tại tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Tòng Văn Đông, sinh năm 1985, trú tại tổ 4, khu 2, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; Lê Thị Quỳnh, sinh năm 1995, trú tại khu phố Hoàng Tân 2, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".