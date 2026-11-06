Bắt giữ Lò Thị Hương SN 1988
Công an xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
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Công an tỉnh Sơn La thông tin, ngày 3/11, tại khu vực bản Phiêng Khôm, xã Phiêng Cằm, Công an xã Phiêng Cằm đã phát hiện, bắt quả tang đối với Lò Thị Hương, sinh năm 1988, trú tại xã Phiêng Cằm và Lò Văn Chiêng, sinh năm 1985, trú tại xã Nậm Ty về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Tang vật thu giữ gồm 0,14 gam Heroin và Hồng phiến.
Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
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