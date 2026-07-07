Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Phùng Xuân Đường SN 1980 về tội mua bán 50 triệu dữ liệu cá nhân của người Việt

| | Sống

Công an tỉnh Nghệ An: Bắt 02 đối tượng mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng

Theo trang thông tin điện tử công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt 02 đối tượng mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng. Hai đối tượng vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc triển khai cao điểm tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về mua bán dữ liệu cá nhân, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội Facebook và hội, nhóm kín trên nền tảng Telegram với phương thức thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng sử dụng hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung mua, bán trái phép thông tin cá nhân; thu thập nguồn dữ liệu cá nhân sau đó sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ tập hợp, chỉnh sửa lại để bán cho những người có nhu cầu nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Phùng Xuân Đường - đối tượng cầm đầu mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giao dịch toàn bộ qua các ví tiền ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ; liên lạc, trao đổi mua bán thông qua nền tảng Telegram; thường xuyên di chuyển, thay đổi địa bàn cư trú gây khó khăn cho cơ quan Công an trong điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt và sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 23/6/2026, Công an Nghệ An tiến hành bắt, triệu tập Phùng Xuân Đường (sinh năm 1980), trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ - là đối tượng cầm đầu và N.V.D. (sinh năm 2005), trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để làm rõ nội dung liên quan đến hành vi “Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân”.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, Phùng Xuân Đường và N.V.D. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an thu giữ 02 CPU, 02 laptop và 04 điện thoại di động; hàng nghìn file dữ liệu cá nhân với dung lượng hơn 72,4 GB dữ liệu chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên địa bàn cả nước.

Bước đầu điều tra, xác định các đối tượng đã thu thập, mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp một số tỉnh thành trên cả nước… Đáng chú ý, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Từ tháng 06/2025 đến nay, từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng. Được biết, đối tượng Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý và tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khuyên cho tất cả những người đang dùng sạc nhanh

Lời khuyên cho tất cả những người đang dùng sạc nhanh Nổi bật

Công an Hà Nội thông báo nóng tới tất cả người tham gia giao thông từ 7h sáng ngày 9/7

Công an Hà Nội thông báo nóng tới tất cả người tham gia giao thông từ 7h sáng ngày 9/7 Nổi bật

Điều tra giao dịch chuyển khoản 264.908.000 đồng từ tài khoản Techcombank sang MB, công an mời người đàn ông SN 1992 đến trụ sở làm việc

Điều tra giao dịch chuyển khoản 264.908.000 đồng từ tài khoản Techcombank sang MB, công an mời người đàn ông SN 1992 đến trụ sở làm việc

14:45 , 07/07/2026
Kinh hoàng cảnh tượng bão Maysak quần thảo Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng, gần 50.000 người phải sơ tán

Kinh hoàng cảnh tượng bão Maysak quần thảo Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng, gần 50.000 người phải sơ tán

14:45 , 07/07/2026
4 loại rau giàu protein hơn cả thịt nhưng ăn nhiều vẫn không lo béo, còn tốt cho sức khỏe

4 loại rau giàu protein hơn cả thịt nhưng ăn nhiều vẫn không lo béo, còn tốt cho sức khỏe

14:35 , 07/07/2026
4 con giáp càng có tuổi càng giàu sang, hậu vận nhiều thành quả, dễ hưởng lộc an nhàn

4 con giáp càng có tuổi càng giàu sang, hậu vận nhiều thành quả, dễ hưởng lộc an nhàn

14:18 , 07/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên