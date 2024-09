Bắt hai đối tượng hack tài khoản facebook rồi lừa vay tiền

Theo hồ sơ của công an, đầu tháng 3/2024, Công an thị xã Buôn Hồ tiếp nhận đơn trình báo của bà H.T.B, 58 tuổi, trú xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk về việc mình bị lừa đảo 10 triệu đồng thông qua facebook. Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Trí cùng Sơn vào 28/9.

Trí và Sơn bị bắt giữ cùng tang vật gây án.

Tại thời điểm bắt giữ, Công an thu giữ bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay; 3 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Trí và và Sơn khai nhận, từ tháng 2/2024 đến khi bị bắt giữ, cả hai đã tạo lập trang web giả mạo bình chọn cuộc thi vẽ tranh 2024, rồi dùng ứng dụng tin nhắn (messenger) gửi đường link có tên miền “weebly.com” kèm theo tin nhắn nhờ mọi người tham gia bình chọn.

Khi người dùng nhấn vào đường link này, nhập tên tài khoản đăng nhập và mật khẩu thì thông tin này sẽ được lưu lại. Cả hai hack tài khoản, chiếm quyền truy cập, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng trùng tên rồi chiếm đoạt.

Các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác.