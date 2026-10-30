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Bắt khẩn cấp Trương Thị Thúy SN 1983 và 5 người

| | Xã hội

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng.

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 29/10/2026 cho biết, Công an xã Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng, gồm 7 công dân Việt Nam và 1 công dân Trung Quốc, liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân); thu giữ gần 2 kg thủy ngân cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Hai đối tượng Chìu Sáng Hềnh, Lương Xuân Vẳn và tang vật - Ảnh: Công an Cao Bằng

Trước đó, hồi 12 giờ ngày 15/10/2026, tại xóm Thống Nhất, xã Trà Lĩnh, lực lượng Công an phát hiện, bắt người phạm tội quả tang đối với Chìu Sáng Hềnh (sinh năm 2008), trú tại thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh và Lương Xuân Vẳn (sinh năm 1971), trú tại xóm Sóc Hà, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân).

Số thủy ngân được đựng trong chai nước ngọt.

Từ trái qua phải:Trương Thị Uyên, Lý Văn Hùng, Nong WenDang, Trương Thị Thuý tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Cao Bằng

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng gồm:

Trương Thị Thúy (sinh năm 1983), trú tại xóm Thống Nhất, Trà Lĩnh; Lý Văn Hùng (sinh năm 1995), trú tại xóm Sơn Lộ, Trà Lĩnh; Trương Thị Uyên (sinh năm 1971), trú tại xóm Sóc Hà, Trường Hà; Chìu Vằn Hiếng (sinh năm 1984), trú tại Thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, Thành phố Quảng Ninh và Tằng A Tài (sinh năm 1989), cùng trú Thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, Thành phố Quảng Ninh; Nong WenDang (sinh năm 1984), quốc tịch Trung Quốc, cùng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân).

Tang vật thu giữ gồm 1.993,1 gam thủy ngân cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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