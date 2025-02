Bật mí cổ đông Việt đang nắm 20% CGV - chuỗi rạp phim thu bình quân hơn 10,5 tỷ đồng mỗi ngày

Theo báo cáo kinh doanh mới nhất của Công ty TNHH CJ CGV (Hàn Quốc), doanh thu năm ngoái của CGV Việt Nam vượt mức trước đại dịch với 207,2 tỷ won (3.840 tỷ đồng), tương đương bình quân trên 10,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Thông tin này được nêu trong báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2024 của Công ty TNHH CJ CGV (Hàn Quốc).

Doanh thu từ thị trường Việt Nam của công ty này năm 2024 tăng hơn 12% lên khoảng 207,2 tỷ won, tương ứng khoảng 3.840 tỷ đồng (theo tỷ giá bán tại Vietcombank ngày 22/1, 1 won đổi 18,54 đồng). Như vậy, chuỗi rạp phim CGV bình quân mỗi ngày thu trên 10,5 tỷ đồng tại Việt Nam.

Lợi nhuận hoạt động của chuỗi này tăng gần 90% so với năm 2023 lên 26,3 tỷ won. Con số này tương đương khoảng 487,6 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi vượt thời điểm trước dịch và cao nhất từ trước đến nay của CGV Việt Nam. Năm 2019, lợi nhuận hoạt động của chuỗi này ở mức trên 200 tỷ won.

Năm ngoái, Việt Nam cũng là một trong những thị trường đạt kết quả tăng trưởng doanh thu tốt nhất của CJ CGV. Tại quê hương của doanh nghiệp này - Hàn Quốc, CJ CGV đạt doanh thu 758,8 tỷ won, giảm 1,9% so với 2023. Thậm chí công ty còn ghi nhận mức giảm doanh thu hơn 22% tại Trung Quốc do suy thoái kinh tế. Ở Indonesia, doanh thu của CJ CGV tăng 9,4% lên khoảng 101 tỷ won. Doanh thu tại Thổ Nhĩ Kỳ của công ty tăng trên 32% lên gần 155 tỷ won. Tính chung các thị trường, CJ CGV đạt tổng doanh thu 1.957 tỷ won và lãi gần 76 tỷ won (tăng 54,5%) so với năm 2023.

Cổ đông Việt đang năm 20% vốn của CGV là ai?

Theo thông tin cập nhật tại ngày 6/6/2024, Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (MST: 0303675393) có địa chỉ đăng ký tại Lầu 2, số 7/28, đường Thành Thủi, Phường 14, Quận 10, Thành phổ Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp là ông KO JAE SOO (Quốc tịch Hàn Quốc).

Nguồn: Bộ KHĐT

Tại thời điểm này, CJ CGV Việt Nam có 2 cổ đông gồm CJ CGV Vietnam Holdings Co., Ltd (có địa chỉ “thiên đương thuế” British Virgin Islands) nắm 80% vốn và Công ty CP Đầu tư Kim Cương Đen (có địa chỉ tại 101 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM) nắm 20% vốn của doanh nghiệp.

Về cổ đông Việt nắm 20% vốn của CJ CGV Vietnam, Công ty CP Đầu tư Kim Cương Đen, doanh nghiệp được thành lập ngày 26/4/2018, có vốn điều lệ 120 tỷ đồng và do ông Vũ Hoàng Nhật sinh năm 1983 làm Tổng giám đốc.

Nguồn: Bộ KHĐT

Cổ đông lớn nhất của Đầu tư Kim Cương Đen là CTCP Đầu tư Vĩnh Vĩnh Phát với tỷ lệ sở hữu 59,5%. Vĩnh Phát cũng là công ty do ông Nhật làm Tổng giám đốc, được thành lập vào ngày 20/4/2018 và cũng có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Cổ đông lớn thứ 2 của doanh nghiệp là Công ty CP Đầu tư Gia Cát góp 40% vốn.

Đến ngày 6/9/2018, Đầu tư Kim Cương Đen đã tăng vốn lên 200 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu mới không được công bố.

Cập nhật đến ngày 15/12/2023, Đầu tư Kim Cương Đen đã đổi người đại diện pháp luật từ ông Vũ Hoàng Nhật sang ông Huỳnh Đăng Khoa.

Về cổ đông thứ 2 của Đầu tư Kim Cương Đen là Công ty CP Đầu tư Gia Cát, doanh nghiệp được thành lập ngày 28/3/2017, có địa chỉ đăng ký tại 135 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 30 tỷ đồng do các cổ đông Nguyễn Hữu Đức (góp 20%); Nguyễn Thị Ngọc Hoa (góp 40%) và Nguyễn Thị Kim Chi (góp 40%). Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1967).

Cập nhật đến ngày 13/12/2023, Đầu tư Gia Cát có người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Đức (SN: 1991) và có địa chỉ đăng ký trùng với địa chỉ của Công ty CP Đầu tư Kim Cương Đen tại 101 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.