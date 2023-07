Bật mí công cụ hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch phái sinh

Chiều 21/7/2023, Hội thảo “Bước tới tương lai giao dịch” đã diễn ra với sự góp mặt của các chuyên gia uy tín của thị trường chứng khoán. Các chuyên gia đã thảo luận và chỉ ra những điểm hấp dẫn của giao dịch phái sinh, đó là giao dịch T0 liên tục trong ngày, giao dịch an toàn, cơ hội kiếm lời khi thị trường giảm điểm. Các khách mời cũng đánh giá tương lai giao dịch phái sinh sẽ là một trong những trụ cột chủ lực của thị trường.

Điều này được minh chứng bởi xu hướng gia tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế và Việt Nam gần đây. Khối lượng hợp đồng phái sinh toàn cầu hiện đạt 10,1 tỷ, tăng 56% so với năm 2022. Riêng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, khối lượng hợp đồng giao dịch phái sinh tăng tới 94% lên con số 7,3 tỷ đồng.

Với các công nghệ của tương lai là kết nối API và giao dịch định lượng, chứng khoán phái sinh có nhiều triển vọng phát triển bùng nổ khi giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận, tự động hoá quy trình giao dịch và dễ dàng quản lý danh mục đầu tư.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE, nền tảng giao dịch Entrade X do DNSE phát triển được định hướng là nền tảng xây dựng thuận tiện nhất cho cho nhà đầu tư, với sự đầu tư về hệ thống, dữ liệu, tính năng độc bản, nhằm mục tiêu mang đến một nền tảng giao dịch có tốc độ vượt trội trên thị trường.

Với sản phẩm chứng khoán phái sinh Future X, DNSE cũng chú trọng yếu tố tốc độ và sẽ đưa những tính năng cài đặt giao dịch bằng thuật toán, các công cụ lọc tín hiệu.... nhằm giảm thiểu tối đa chi phí cơ hội, yếu tố quan trọng làm nên thành công trong giao dịch phái sinh.

Một điểm ưu việt nữa của sản phẩm giao dịch phái sinh Future X là tính năng quản trị và cho vay theo từng lệnh riêng lẻ theo từng deal.

Theo đó, nhà đầu tư có thể theo dõi lãi, lỗ chính xác theo thời gian thực đã được tính cả thuế, phí của từng lệnh mua bán hợp đồng phái sinh thay vì toàn bộ như các ứng dụng trước đây. Hệ thống tự động cảnh báo kịp thời các con số này theo thời gian thực, bộ tỷ lệ cọc cũng được tính theo giá thực tế để nhà đầu tư thuận tiện theo dõi, thao tác đóng vị thế nắm giữ dễ dàng, nhanh chóng.

Hội thảo “Bước tới tương lai giao dịch” đưa ra những triển vọng của thị trường chứng khoán phái sinh

Với việc ra mắt sản phẩm chứng khoán phái sinh và liên tục cập nhật tính năng tân tiến trên app Entrade X, DNSE đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính – chứng khoán số tối ưu cho nhà đầu tư.

Tình hình kinh doanh của công ty bắt đầu "hái quả ngọt" trong năm 2023. Doanh thu hoạt động của Chứng khoán quý 2/2023 của DNSE đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 đạt hơn 58 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng lên tới 936% so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của DNSE tăng 479% so với cùng kỳ năm trước.