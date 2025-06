Bắt nghi phạm giết người ở Bắc Giang sau sau gần 15 tiếng lẩn trốn

Công an tỉnh Bắc Giang ngày 1/6 cho biết vừa bắt giữ nghi phạm vụ giết người là Vũ Đức Hải, sinh năm 2005, trú tại thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin trước đó, vào khoảng 21h00 ngày 31/5/2025, tại thôn Đồng Kim, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, xảy ra vụ việc có dấu hiệu giết người, hậu quả làm anh H.K.P. (SN 2006, trú tại thôn Cầu Yêu, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đến khoảng 6h ngày 1/6/2025 tử vong.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương điều tra xác minh.

Quyết định truy tìm Vũ Đức Hải - Ảnh: Công an Bắc Giang

Đến khoảng 7h ngày 1/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, làm rõ, xác định đối tượng gây án là Vũ Đức Hải nên đã truy bắt.

Vào khoảng 11h30 ngày 1/6/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an phường Kỳ Liên bắt giữ đối tượng Vũ Đức Hải sau 15 giờ gây án, khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang di lý đối tượng Hải về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.