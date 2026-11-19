Ngày 19/11, Grand Theft Auto VI (GTA VI) chính thức ra mắt, trở thành tựa game được mong đợi nhất thế giới hiện nay, thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ toàn cầu sau nhiều năm chờ đợi. Được xem là một trong những dự án game có quy mô đầu tư lớn nhất lịch sử, GTA VI có kinh phí sản xuất ước tính lên tới hơn 1 tỷ USD, tương đương khoảng 26.400 tỷ đồng.

Không chỉ thu hút bởi quy mô thế giới mở và những trải nghiệm mới, tựa game đình đám của Rockstar Games còn gây chú ý với hệ thống radio quy tụ nhiều ca khúc thuộc các thể loại, nền âm nhạc khác nhau. Trong số đó, cộng đồng mạng Việt nhanh chóng nhận ra Chia Tay Trong Mưa - ca khúc nhạc Việt gắn liền với giọng hát Phương Thanh, bất ngờ xuất hiện trong danh sách nhạc của trò chơi.

Ca khúc Chia Tay Trong Mưa do Phương Thanh thể hiện bất ngờ xuất hiện trong danh sách nhạc GTA 6

GTA VI xây dựng hệ thống radio mô phỏng các đài phát thanh ngoài đời thực, cho phép người chơi nghe nhạc trong quá trình khám phá thế giới mở, đặc biệt khi lái xe qua các thành phố trong game. Mỗi đài có màu sắc riêng, quy tụ nhiều nghệ sĩ và ca khúc thuộc các dòng nhạc khác nhau, từ pop, hip-hop, Latin đến jazz và dance. Trong danh sách nhạc, Kaleidoscope FM đang khiến khán giả Việt chú ý khi có sự xuất hiện của Chia Tay Trong Mưa - ca khúc gắn liền với giọng hát Phương Thanh. Bản nhạc Việt nằm giữa loạt ca khúc quốc tế như Herz Aus Glas của Marianne Rosenberg, Rokkibaby của Rolf Bergström và Hai Capito O No? của Ron.

Sự xuất hiện của Chia Tay Trong Mưa lập tức khiến cộng đồng mạng Việt thích thú. Nhiều người bất ngờ khi một ca khúc gắn với ký ức âm nhạc của thế hệ 8X, 9X, có tuổi đời hơn 3 thập kỷ, lại được ghi nhận trong danh sách nhạc của tựa game đình đám toàn cầu. Việc ca khúc đứng cạnh những nhạc phẩm quốc tế cũng khiến khán giả không khỏi tự hào, liên tục chia sẻ lại thông tin và bàn luận về sự hiện diện hiếm hoi của nhạc Việt trong một trò chơi có sức ảnh hưởng lớn như GTA VI.

Streamer IShowSpeed bật ca khúc Chia Tay Trong Mưa khi đang chơi GTA

Đáng chú ý, không chỉ game thủ Việt thích thú trước sự xuất hiện của ca khúc, IShowSpeed - streamer nổi tiếng toàn cầu, từng biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2026 - cũng có màn reaction đáng chú ý trong buổi livestream trải nghiệm GTA VI mới đây.

Trong lúc trải nghiệm tựa game đình đám, nam streamer bất ngờ nhận ra Chia Tay Trong Mưa vang lên trên radio. Ngay lập tức, Speed tỏ ra phấn khích, nhún nhảy theo giai điệu, hào hứng giới thiệu đây là nhạc Việt rồi gọi người hâm mộ Việt Nam trong khung chat. Màn tương tác đầy năng lượng của nam streamer nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến khoảnh khắc một ca khúc Việt xuất hiện trong GTA VI càng được cộng đồng chia sẻ rộng rãi.

Chia Tay Trong Mưa - Phương Thanh

Thực tế, Chia Tay Trong Mưa không phải ca khúc xa lạ với khán giả Việt. Có nguồn gốc từ nhạc Hoa, phiên bản tiếng Quảng Đông mang tên Trời Mưa Phải Chia Tay do Trương Học Hữu (Jacky Cheung) thể hiện, ca khúc được Chu Minh Ký chuyển lời Việt và nhanh chóng trở thành giai điệu quen thuộc với những người yêu nhạc Hoa lời Việt. Câu chuyện tình yêu dang dở, kết hợp cùng giai điệu da diết, giúp bài hát được nhiều ca sĩ Việt lựa chọn thể hiện qua các sân khấu và bản thu khác nhau.

Ngoài Phương Thanh, Chia Tay Trong Mưa còn gắn với Lam Trường, Minh Tuyết, Tú Quyên, Linda Trang Đài... Mỗi giọng ca lại mang đến một cách thể hiện riêng, từ sự trầm lắng, tình cảm đến nét da diết, nồng nàn, góp phần giữ sức sống cho ca khúc qua nhiều năm.

Việc ca khúc của Phương Thanh bất ngờ xuất hiện trong tựa game GTA 6 khiến nhiều game thủ phấn khích

Gắn liền với thời kỳ nhạc Hoa lời Việt được yêu thích rộng rãi, Chia Tay Trong Mưa cũng là một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả Việt, đặc biệt là những người trưởng thành trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Khi nhạc ngoại lời Việt phủ sóng trên các sân khấu, băng đĩa và chương trình ca nhạc, những giai điệu như thế này trở nên gần gũi với công chúng, thậm chí được nhớ đến qua phiên bản của từng ca sĩ.

Sau hơn 3 thập kỷ, ca khúc vẫn là ký ức âm nhạc quen thuộc với nhiều khán giả Việt. Việc được lựa chọn xuất hiện trong GTA VI cũng mở ra cơ hội để giai điệu này tiếp cận với người chơi quốc tế, đưa một ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả Việt đến gần hơn với cộng đồng game thủ toàn cầu.