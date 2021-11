Bất ngờ trước loạt tiện ích của thẻ liên kết Sacombank FLC Infinite

Là Thẻ tín dụng liên kết giữa Tập đoàn FLC và Ngân hàng Sacombank (dành cho khách cá nhân), Sacombank FLC Infinite được thiết kế tinh tế với các phiên bản dành riêng cho từng giới tính nhằm tôn lên cá tính của chủ sở hữu. Về tính năng, thẻ được ứng dụng các công nghệ tiên tiến như chip EMV của Visa, giải pháp 3D Secure hỗ trợ thanh toán online…để nâng cao tính bảo mật.



Không chỉ sở hữu các tính năng toàn diện của một công cụ thanh toán hiện đại từ nền tảng ngân hàng ứng dụng công nghệ cao, Sacombank FLC Infinite còn tích hợp nhiều đặc quyền thượng lưu, đẳng cấp quốc tế được thừa hưởng từ hệ thống tiện ích 5 sao trong hệ sinh thái FLC.

Bay "thích mê"

Chỉ cần xuất trình và sử dụng thẻ Sacombank FLC Infinite thanh toán trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ được hoàn ngay 50% khi mua vé máy bay Bamboo Airways, được tặng thẻ hội viên Bamboo Club dựa trên hạn mức thẻ.

Nhiều ưu đãi khác hấp dẫn không kém có thể kể đến như: Ưu đãi 30% Phòng chờ C của Bamboo Airways tại Hà Nội và Côn đảo, tặng voucher hành lý 20 kg cho lần sử dụng đầu tiên, ưu đãi phí đăng ký hoặc nâng hạng thẻ thành viên…

Đặc biệt, chủ thẻ Sacombank FLC Infinite còn được miễn phí không giới hạn lượt sử dụng phòng chờ VIP của hơn 1.300 phòng chờ trên thế giới.

Nghỉ dưỡng siêu sang

Không những bay siêu rẻ, khách hàng sở hữu thẻ Sacombank FLC Infinite còn có cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh cùng dịch vụ lưu trú đẳng cấp với chi phí vô cùng ưu đãi tại tất cả các khách sạn và resort thuộc hệ thống FLC.

Theo đó, chủ sỡ hữu thẻ Sacombank FLC Infinite được tặng ngay 1 gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống FLC Hotels and Resorts khi phát sinh ít nhất 1 giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng và đặt đồng thời cả dịch vụ golf hoặc đã sử dụng lượt Golf bằng thẻ Sacombank FLC tại hệ thống sân Golf FLC.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng đa dạng các quyền lợi nghỉ dưỡng như quyền lợi đặt phòng, quyền lợi khi mua thẻ Sở hữu kỳ nghỉ của FLC Digicom, quyền lợi ẩm thực, quyền lợi sử dụng dịch vụ…Trong đó, đáng chú ý là ưu đãi giảm 50% khi thuê du thuyền tại hệ thống FLC Biscom; giảm 30% trên mức giá công bố vào thời điểm đặt phòng tại các Khu nghỉ dưỡng FLC; giảm đến 50% các dịch vụ khác như spa, giặt là, tham quan Safari….

Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Trải nghiệm golf đỉnh cao

Với hệ thống 29 sân golf đang và sắp đi vào hoạt động trên cả nước, FLC mang đến cho chủ thẻ Sacombank FLC Infinite những trải nghiệm chơi golf đẳng cấp quốc tế tại các sân golf hàng đầu khu vực như FLC Ha Long Golf Club, FLC Sam Son Golf Links, FLC Quy Nhon Golf Links, sân tập Golfnet tại Hà Nội, FLC Quang Binh Golf Links…

Cụ thể, khách hàng được tặng 5 lượt chơi/năm tại hệ thống sân Golf FLC khi phát sinh ít nhất 1 giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng, giảm đến 40% giá vòng golf, ưu đãi khi mua thẻ Golf FLC Biscom Membership, ưu đãi 10% khi mua đồ golf tại Proshop FLC Biscom…

Sân golf FLC Hạ Long.

Đặc quyền Tài chính vượt trội

Bên cạnh ưu đãi đặc quyền từ FLC, khi mở thẻ thành công, khách hàng còn được sở hữu hạn mức tín dụng không giới hạn, miễn phí thường niên năm đầu tiên với lãi suất hấp dẫn và được hưởng các quyền lợi từ gói Bảo hiểm du lịch toàn cầu với giá trị bồi hoàn lên đến 23 tỷ đồng, bảo hiểm thất lạc hành lý lên đến 23 triệu đồng, bảo hiểm trì hoãn chuyến bay/hành lý trị giá 500.000 đồng/giờ và bảo hiểm hủy bỏ chuyến bay trị giá 5,8 triệu đồng

Bắt nhịp xu thế tiêu dùng đang phục hồi trở lại sau đại dịch, Sacombank FLC Infinite khai thác tối đa hệ sinh thái du lịch "all in one" của FLC cũng như hệ sinh thái tài chính của Sacombank. Đây có thể coi là tiền đề cho sự ra đời những sản phẩm liên kết mang tính đột phá tiếp theo của FLC cùng các đối tác lớn, tiến tới xây dựng hệ sinh thái rộng khắp và bền vững, mang lại những trải nghiệm dịch vụ xứng tầm và lợi ích thiết thực cho khách hàng tinh hoa trong nước và quốc tế./.