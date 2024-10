Bất ngờ với diện mạo hiện tại của cô bé Vô Diện từng khuynh đảo MXH 8 năm trước

Đến hẹn lại lên, Halloween năm nay tiếp tục là dịp để dân tình trổ tài hóa trang, thỏa sức sáng tạo thành bất kỳ ai mà mình yêu thích. Bên cạnh đó cuộc sống hiện tại những “huyền thoại” cosplay từng viral trong quá khứ cũng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Một trong số đó là cô bé Vô Diện nổi tiếng vào năm 2016.

Cô bé này là Momo Lu, sinh năm 2014, đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Halloween năm 2016, khi mới 2 tuổi, Momo được bố mẹ hóa trang thành Vô Diện - nhân vật trong phim hoạt hình đình đám Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn) để dự lễ hội ở trường. Kết quả là tạo hình của Momo đã khiến bạn cùng lớp khóc thét vì đáng sợ còn netizen lại thích thú vì dễ thương, biến những khoảnh khắc của Momo thành meme nổi tiếng toàn cầu.

Cô bé Vô Diện dễ thương...

... Nhưng lại khiến các bạn khóc thét khi đến trường

Hiện tại, 8 năm từ màn cosplay ấn tượng đó, Momo Lu đã trở thành cô bé 10 tuổi, đang học lớp 4. Về ngoại hình, cô bé cũng thay đổi rất nhiều, không còn gương mặt tròn trịa như năm xưa mà gầy hơn và cao hơn trông thấy.

Cuộc sống thường ngày của Momo Lu cũng rất đặc sắc. Cô bé và em gái được bố mẹ cho học rất nhiều bộ môn khác như chơi guitar, nhảy hiện đại, ballet, lướt sóng, golf,... Riêng với golf, Momo không chỉ chơi đơn thuần mà còn tham gia các giải đấu dành cho VĐV nhí.

Momo Lu bây giờ cao hơn và gầy hơn

Cô bé được bố mẹ cho học và đi thi đấu golf

Mỗi mùa Halloween, netizen cũng rất trông ngóng Momo Lu, thường tò mò xem cô bé và gia đình sẽ hóa thân thành những nhân vật nào. Và không phụ sự mong đợi từ dân tình, năm nào Momo cũng có những màn cosplay độc đáo. Từ năm 2022 trở đi, cô bé còn tự hóa trang cho mình.

Tạo hình của Momo và em gái qua các năm

Còn đây là năm 2022 và 2023

Mùa Halloween năm nay, Momo Lu và gia đình cũng đã kịp “sản xuất” 2 màn hóa trang độc đáo.

Trong bộ ảnh đầu tiên, Momo và bố hóa trang thành Léon Montana (Jean Reno) và Mathilda (Natalie Portman) - 2 nhân vật chính trong phim Léon: The Professional (Sát Thủ Chuyên Nghiệp). Phim này cũng từng là nguyên mẫu của phim Out Of The Dark (Chuyên Gia Bắt Ma) do Châu Tinh Trì và Mạc Văn Úy đóng vai chính. Vì vậy mà chỉ trong 1 bộ ảnh, bố con Momo Lu đã hóa thân thành 4 nhân vật khác nhau.

Momo và bố hoá thân thành 2 nhân vật chính trong phim Léon: The Professional

Trong một tạo dáng khác, họ lại trở thành Châu Tinh Trì và Mạc Văn Úy trong Out Of The Dark

Đặc biệt, Momo Lu còn cosplay lại Vô Diện - hình ảnh đưa cô bé trở thành “hot face”. Năm nay, Momo không còn phải nhờ đến bố mẹ mà đã tự hoá trang cho mình. Tuy nhiên giờ đã cao lớn hơn rất nhiều nên cô bé phải ngồi xổm xuống để tạo dáng chụp ảnh.

Năm nay, Momo tự hoá trang thành Vô Diện

Một số khoảnh khắc khác của Momo Lu và gia đình:

Momo vừa biết chơi đàn vừa biết hát

Cô bé và em gái được bố mẹ cho đi du lịch nhiều nơi

Chẳng mấy chốc mà cô bé Vô Diện sẽ thành thiếu nữ!

(Tổng hợp)