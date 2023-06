Bất ngờ với lượng khách bay qua Nội Bài những ngày đầu hè

Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết dự kiến mùa hè năm nay sản lượng vận chuyển hàng không qua Nội Bài duy trì ở mức cao trong thời gian khá dài từ đầu tháng 6 đến trung tuần tháng 8.



Khách qua sân bay Nội Bài những ngày đầu tháng 6-2023. Ảnh: Phan Công

Ngay trong 12 ngày đầu tháng 6, Nội Bài đã phục vụ hơn 1 triệu lượt khách với hơn 7 ngàn lượt chuyến bay, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, nếu tính riêng bay quốc nội thì giảm 15% so với cùng kỳ 2022.

Đặc biệt, trong ngày 11-6 (ngày Chủ nhật ngay sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội), sản lượng hành khách đã có sự tăng trưởng mạnh khi nhu cầu du lịch của người dân tăng cao với hơn 103 ngàn lượt khách và hơn 620 lượt chuyến bay. Dự kiến tuần cuối cùng tháng 6, sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, mức sản lượng sẽ lập đỉnh mới.

Căn cứ vào kế hoạch khai thác tăng chuyến của các hãng hàng không, dự kiến ngày cao nhất dịp cao điểm hè năm nay, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 109 ngàn lượt khách (trong đó gần 29 ngàn lượt khách quốc tế, hơn 80 ngàn lượt khách quốc nội) và hơn 620 lượt chuyến bay (trong đó 210 lượt chuyến bay quốc tế, 410 lượt chuyến bay quốc nội). Mức sản lượng này tăng khoảng 38% so với thường lệ, tăng 15% so với cao điểm hè năm 2022.

Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng bay quốc tế tại sân bay Nội Bài tăng mạnh so với hè 2022, hành khách quốc tế tăng 140%, chuyến bay quốc tế tăng 58%, trong khi sản lượng bay nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định, ghi nhận giảm nhẹ so với cùng kỳ, hành khách quốc nội giảm 3%, chuyến bay quốc nội giảm 14%.

Sân bay Nội Bài đã chủ động các phương án phục vụ cao điểm, chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm.

Giai đoạn cao điểm hè, sân bay Nội Bài được điều phối 37 slot/giờ trong khung giờ ban ngày và 30 slot/giờ trong khung giờ ban đêm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng chuyến của các hãng hàng không.