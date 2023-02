Bắt nguyên Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Tối 23/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đoàn Quang Vinh (61 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin , tối 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (34 tuổi, Trưởng Phòng Kế hoạch - tài chính) và bà Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, Thủ quỹ của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”.

Công an thực hiện lệnh bắt đối với Đoàn Quang Vinh.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an xác định: Huy và Tâm đã thực hiện hành vi ký khống các tờ séc ngân hàng rồi điền thông tin số tiền để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.



Cụ thể, để thực hiện việc rút tiền, bà Tâm sử dụng quyển séc ngân hàng BIDV được giao quản lý, không điền đầy đủ thông tin vào mà đưa cho Huy ký xác nhận mục “Kế toán trưởng”, sau đó trình cho ông Đoàn Quang Vinh (lúc đó là Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa) là chủ tài khoản ký duyệt.

Ông Huy đồng ý và ký duyệt trước trên các tờ séc không có nội dung, để bà Tâm trình ông Vinh ký duyệt. Khi ông Vinh hỏi về số tiền sao không được ghi rõ, thì bà Tâm trình bày đã bàn với Huy và đợi Huy cân đối số tiền còn trong tài khoản rồi ghi vào cho phù hợp và ông Vinh đã duyệt các séc khống như vậy cho bà Tâm.

Bà Tâm dùng séc khống đã được ký duyệt đầy đủ, điền thông tin số tiền cần rút rồi liên hệ ngân hàng rút tiền.

Với thủ đoạn nêu trên, Tâm đã nhiều lần rút tiền thành công từ tài khoản ngân hàng của trường Đại học Bách khoa mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Vân. Sau khi rút được tiền, bà Tâm không nhập quỹ tiền mặt mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc ông Vinh thực hiện việc ký séc cho bà Tâm nhưng séc không có nội dung, hoàn toàn không có văn bản đề xuất phương án chi và chứng từ dự toán chi, thể hiện sự cần thiết phải rút tiền từ tài khoản Nhà trường để sử dụng nhưng ông Vinh vẫn ký phát séc...

Hành vi của ông Vinh vi phạm nghiêm trọng các quy định về lập và ký phát séc, vi phạm các quy định về việc quản lý sử dụng tài sản công. Hậu quả từ năm 2021 đến thời điểm ngày 31/12/2022, bà Tâm đã rút và chiếm đoạt của nhà trường hàng chục tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, hành vi do ông Vinh thực hiện đã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”