Bắt nhân viên công ty tham ô hơn 1 tỷ đồng ở Quảng Trị

Ngày 27/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Quang Hùng (SN 1989, trú phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội danh tham ô tài sản.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, xác định Lê Quang Hùng trong thời gian làm việc tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển NIJI (địa chỉ tại khu phố 2, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản.

Lê Quang Hùng tại thời điểm bị bắt. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định định số tiền Hùng chiếm đoạt khoảng trên một tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển NIJI là một doanh nghiệp hoạt động chuyên doanh trong lĩnh vực hợp tác Quốc tế được thành lập vào ngày 20/07/2018. Hoạt động chủ đạo của doanh nghiệp này là đưa người đi học tập và làm việc tại nước ngoài.

Cách đây hơn tháng, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh - Nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế) 3 năm 6 tháng tù về tội "tham ô tài sản" và 3 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng mức hình phạt chung mà bị cáo Linh phải nhận là 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Như Quỳnh - Kế toán Trung tâm bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "tham ô tài sản" và 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng mức hình phạt chung là 5 năm tù về cả hai tội danh.

Ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường cho Trung tâm số tiền hơn 492 triệu đồng do tham ô, chiếm đoạt mà có; bồi thường số tiền gây thiệt hại hơn 1,2 tỉ đồng (trong đó bị cáo Linh phải chịu là 60% và bị cáo Quỳnh phải chịu 40%).