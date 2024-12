Bắt nhiều lãnh đạo một công ty ở Đồng Nai

Ngày 24-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan

Cụ thể, các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1984, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Lê Kỳ Phùng (SN 1958, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Nguyễn Huỳnh (SN 1975, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền); Vũ Kim Điền (SN 1977, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền) và Nguyễn Đức Minh (SN 1976, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền).

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến năm 2018, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Điều đáng nói, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.