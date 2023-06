Bắt nhịp xu hướng "well-being", giúp bạn sống trọn vẹn đậm chất thượng lưu

Nâng tầm trải nghiệm hạnh phúc với lối sống well-being



Hai năm trở lại đây, sự thay đổi trong hành vi và cách sống khiến sức khỏe đời sống và tinh thần trở thành chủ đề "hot" được nhiều người quan tâm. Việc đạt được trạng thái sức khỏe toàn diện trở thành biểu tượng mới của sự xa xỉ, sự lựa chọn tất yếu của giới siêu giàu và kéo theo đó là xu hướng sống "Health and Wellness".

Một trong các yếu tố quyết định của xu hướng này chính là việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Nếu wellness là những hoạt động giúp con người có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn, thì well-being là trạng thái cân bằng "Thân - Tâm - Trí" giúp đưa bạn đến kết quả hạnh phúc toàn diện. Nói cách khác, xu hướng sống well-being mang đến sự khỏe mạnh cho các yếu tố thể chất, trí óc, cảm xúc, linh hồn, xã hội, môi trường. Các yếu tố này hướng bạn đến quá trình bồi đắp, nuôi dưỡng những thái cực cảm xúc và suy nghĩ tích cực để đạt tới hạnh phúc, giúp bạn khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, đi cùng với đó là sự hài lòng về cuộc sống.

Chính vì lẽ đó, well-being dần trở thành phong cách sống được lựa chọn bởi giới siêu giàu. Vì hơn ai hết, họ hiểu được giá trị của hạnh phúc và luôn tiên phong tìm đến phong cách sống đề nâng cao sức khỏe tinh thần.

Phong cách sống định hình dấu ấn thành công cá nhân

Với nhiều lợi ích mang lại, nhiều người còn lựa chọn "well-being" là chuẩn sống để tạo nên phong cách sống riêng cho mình.

Thay vì chỉ nghỉ ngơi, thư giãn thông thường, lối sống well-being giúp bạn bồi đắp, nuôi dưỡng những thái cực cảm xúc và suy nghĩ tích cực để đạt tới hạnh phúc. Bạn có thể tùy thích chọn những trải nghiệm thú vị, hướng bạn tới lối sống lành mạnh, điềm tĩnh, hoà vào thiên nhiên hay giúp bạn cải thiện đời sống tinh thần, sức khỏe.

Sẽ không khó để thấy giới thượng lưu lựa chọn những hoạt động như nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trị liệu cao cấp, riêng biệt để tái tạo đời sống tinh thần và tâm hồn, giúp họ thư giãn từ trong "Thân - Tâm - Trí", qua đó có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Vậy tại sao bạn không bắt đầu tạo ra dấu ấn cá nhân bằng cách tìm cho mình phong cách sống "thân khỏe - tâm an" riêng biệt ngay hôm nay?!

Bắt nhịp xu hướng sống trọn vẹn với "trợ lý toàn năng" đến từ SeABank

Với thông điệp "Chạm thẻ - Thân khỏe – Tâm an", SeABank chính thức ra mắt dòng thẻ tín dụng cao cấp Signature dành riêng cho Khách hàng ưu tiên SeAPremium.

Với nhiều đặc quyền tập trung vào lĩnh vực sức khỏe thể chất, sức khỏe đời sống, phong cách sống đẳng cấp, giá trị gia đình và tinh hoa cuộc sống, thẻ SeABank Signature sẽ là "must have item" giúp khách hàng bắt nhịp xu hướng sống "well-being" thông qua những trải nghiệm an lành phù hợp với lối sống cân bằng được cá nhân hóa.

Hàng loạt đặc quyền vượt trội của một cuộc sống khỏe mạnh trong "Thân - Tâm - Trí" bao gồm: đặc quyền nghỉ dưỡng; đặc quyền ẩm thực thực dưỡng; đặc quyền trị liệu và tái tạo nguồn năng lượng, hay đặc quyền chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và gói thiền/ yoga cao cấp được thiết kế dành riêng cho các khách hàng ngay khi sở hữu tấm thẻ này.

SeABank còn "ưu ái" khi hóa thân thành trợ lý toàn năng riêng chăm sóc 24/7 cho những nhu cầu đời sống của khách hàng trong các lĩnh vực như dịch vụ hỗ trợ y tế, dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, dịch vụ hỗ trợ sức khỏe đời sống và đặc biệt là dịch vụ thu xếp phòng chờ sân bay toàn cầu tại hơn 1.100 phòng chờ sân bay trên toàn cầu. Khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, có sự thuận tiện, và luôn luôn được nhận diện và ưu tiên, được hỗ trợ dịch vụ bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận ngay ưu đãi hoàn tiền không giới hạn 10% khi mua thuốc và tá dược, 5% với lĩnh vực spa, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, massage, 3% khi sử dụng dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát và 1% với lĩnh vực ăn uống. Đồng thời, SeABank còn dành cho khách hàng sự bảo vệ toàn diện với các loại bảo hiểm toàn cầu lên đến 10 tỷ đồng gồm: bảo hiểm mua sắm, bảo hiểm hoàn chuyến bay/chậm hành lý, bảo hiểm tử vong do tai nạn ở nước ngoài, bảo hiểm trách nhiệm cá nhân ở nước ngoài…

Với những quyền lợi cao cấp hấp dẫn này, bạn còn chờ gì mà không đăng ký sở hữu ngay tấm thẻ Signature "quyền lực" của SeABank để bắt kịp xu hướng "well-being" ngay hôm nay!

