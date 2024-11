Bắt ‘nữ quái’ chuyên móc túi tại rạp chiếu phim, bệnh viện ở TPHCM

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Nở (SN 1979) để điều tra về hành vi “ Trộm cắp tài sản”.

Bị can Nở thực hiện lại hành vi trộm điện thoại của nữ sinh. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 2/11, Nở đi xe máy chở theo con gái rảo quanh các tuyến đường ở quận 1 tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản.

Đến trước rạp chiếu phim trên đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), Nở dựng xe phía trước và để con gái ngồi trên xe đợi ở phía ngoài rồi đi bộ vào trong.

Tại sảnh tầng trệt rạp, Nở phát hiện nữ sinh 17 tuổi đang đi cùng bạn, trên vai có đeo túi xách và ngăn ngoài có để điện thoại nhưng không kéo khóa. Ngay sau đó, Nở tiếp cận, đi theo nữ sinh lên cầu thang bộ tầng 1 và móc lấy điện thoại rồi rời đi.

Vào cuộc điều tra, ngày 13/11, các trinh sát phát hiện Nở dừng xe máy trên đường Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) nên mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Nở thừa nhận hành vi và khai thực hiện 2 vụ móc trộm điện thoại của người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện quận 1 và Bệnh viện Da Liễu (quận 3) vào ngày 13/11.

Tài sản trộm cắp, Nở mang đi bán tại tiệm điện thoại trên đường Hưng Phú (quận 8) để lấy tiền tiêu xài. Qua xác minh lai lịch, Nở có 5 tiền án về tội “ Trộm cắp tài sản ”.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.