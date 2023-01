Bắt tạm giam 23 đối tượng tại 2 trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Ngày 21/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 đối tượng liên quan đến sai phạm tại t rung tâm đăng kiểm 60-04D (phường Tân Biên) và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (phường Phước Tân) thuộc TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Lực lượng chức năng khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 60.04D

Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 19 đối tượng để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” gồm: Lương Minh Tú, Giám đốc trung tâm Đăng kiểm 60-04D; Lê Sơn Tuyền, Phó Giám đốc trung tâm Đăng kiểm 60-04D; Trần Đức Duy, Phó Giám đốc trung tâm Đăng kiểm 60-04D; Lê Văn Lộc; Phạm Phú Giáo; Phan Hữu Lương; Lê Khánh Phương; Đào Minh Hiển; Nguyễn Thanh Hải (cùng là nhân viên trung tâm Đăng kiểm 60-04D); Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc trung tâm Đăng kiểm 60.05D; Phạm Văn Tân, Kiều Văn Vinh, Vũ Văn Tài, Nguyễn Trần Duy Ngọc, Phạm Xuân Thành, Hồ Phương Kiệt, Nguyễn Cao Hùng, Phan Nguyễn Thái Bình, Vũ Xuân Nghĩa (cùng là nhân viên trung tâm Đăng kiểm 60.05D).



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Đưa hối lộ” gồm: Võ Chí Giang, nhân viên trung tâm dạy lái xe Sài Gòn 3T; Lê Tiến Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang; Bùi Quang Thông, Nguyễn Tiến Lan .

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhiều đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của 2 trung tâm đăng kiểm kể trên đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân, tổ chức để bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cơ giới để được cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.