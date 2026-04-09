Bắt tạm giam chủ quán Nguyễn Chí Thức và quản lý Trần Tiến Bảo

Ngày 9/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết trước đó đã tiếp nhận tin báo của Công an xã Bình Xuyên về vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại quán karaoke "Sing-KTV" thuộc thôn Tam Lộng.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng điều tra đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2026, Nguyễn H.A., sinh năm 2009, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đến làm việc tại quán karaoke trên.

Trong quá trình làm việc, H.A. có vay của chủ quán là Nguyễn Chí Thức, sinh năm 1985, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Đến tối 3/4, sau khi phục vụ khách tại phòng Vip 4, H.A. không muốn tiếp tục làm việc nên nảy sinh ý định bỏ đi. Khi H.A. ra ngoài đường chuẩn bị lên xe ô tô cùng khách thì bị Trần Tiến Bảo, sinh năm 2003, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình (quản lý quán) phát hiện.

Bảo đã cùng Trần Đình Trung, sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ chặn lại, lôi kéo H.A. vào phòng Vip 3 để giữ.

Tại đây, Trung trực tiếp trông giữ, còn Bảo đi gọi Thức đến. Sau khi có mặt, Thức và Bảo đã có hành vi đánh đập, ép buộc H.A. phải trả số tiền 15 triệu đồng.

Dưới sự chỉ đạo của Thức và sự giám sát của Bảo, H.A. buộc phải nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển tiền.

Do gia đình không có khả năng đáp ứng, các đối tượng tiếp tục giữ H.A. đến khoảng 5 giờ ngày 4/4, sau đó đưa về phòng trọ của nhân viên để tiếp tục kiểm soát. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, H.A. lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn và đến cơ quan Công an trình báo.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội rõ ràng, chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội. Trong vòng 48 giờ, toàn bộ diễn biến vụ việc đã được làm rõ với đầy đủ căn cứ pháp lý.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Thức, Trần Tiến Bảo và Trần Đình Trung về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật" theo khoản 2 Điều 157 và "Cướp tài sản" theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.