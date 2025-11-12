Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam công chức Trần Xuân Hội

12-11-2025 - 15:44 PM | Xã hội

Trần Xuân Hội là người đứng đầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La.

Ngày 11/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Hội (sinh năm 1969, trú tại Tổ 14 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Bắt tạm giam công chức Trần Xuân Hội- Ảnh 1.

Trần Xuân Hội nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Sơn La

Trước đó, thực hiện kế hoạch điều tra, xác minh vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La trong các năm 2022–2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 03 bị can liên quan đến hành vi nâng khống hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 158.566.480 đồng. 

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, Trần Xuân Hội, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, đã chỉ đạo 2 chuyên viên dưới quyền thực hiện các hành vi trái quy định, làm sai lệch hồ sơ, chứng từ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 81.566.097 đồng. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

