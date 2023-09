Bắt tạm giam nguyên Thủ quỹ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

Ngày 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bà Đặng Thị Kim Thủy (ngụ ấp An Phong, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) nguyên Thủ quỹ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp về tội tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, bà Đặng Thị Kim Thủy đã lợi dụng vị trí công tác và nhiệm vụ được giao từ 1/1/2016 đến 30/6/2022 để chiếm đoạt tiền. Số tiền bà Thủy chiếm đoạt đang được cơ quan điều tra chứng minh, làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ vụ án, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.