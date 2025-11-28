Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Trần Thị Kim Thoa

28-11-2025 - 19:47 PM | Xã hội

Trần Thị Kim Thoa bị bắt vì liên quan đến vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông tin trên báo Công an nhân dân rằng đang truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do bị can Trần Thị Kim Thoa (SN 1985, ngụ ấp 1, xã Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu) thực hiện trong nhiều năm.

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2021–2023, Thoa đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của nhiều người trong việc vay mượn, giao dịch mua bán đất. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối, tự nhận đất của người khác đứng tên là đất của mình để đem đi thế chấp vay tiền.

Không dừng lại đó, Thoa còn mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người quen, sau đó mang đi thế chấp hoặc chuyển nhượng trái phép, nhằm chiếm đoạt tiền phục vụ mục đích cá nhân. Các hành vi này được thực hiện nhiều lần với tính chất có tổ chức và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bắt tạm giam Trần Thị Kim Thoa- Ảnh 1.

Chân dung Thoa. Ảnh: Báo Tây Ninh

Trước những dấu hiệu phạm pháp rõ ràng, báo Tây Ninh trích nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thị Kim Thoa để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Công an kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Thoa nhanh chóng liên hệ để được hỗ trợ và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 4, Mai Thị Non, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

Điều tra viên phụ trách: Phan Văn Trong

Số điện thoại: 0983.931.664

Cơ quan điều tra đề nghị người dân chủ động phối hợp, cung cấp thông tin để góp phần làm rõ vụ án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và hạn chế các hành vi lừa đảo tương tự trong cộng đồng.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

