Bắt tạm giam Võ Thị Kiều Oanh

Sau thời gian điều tra, sáng ngày 16/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Kiều Oanh (sinh năm 1986, trú xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Võ Thị Kiều Oanh khai nhận tại Cơ quan Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Võ Thị Kiều Oanh

Trong quá trình điều tra xác định: Năm 2012, Oanh làm chủ hụi cho nhiều người tham gia. Lúc đầu, Oanh khui hụi và để các hụi viên hốt hụi đầy đủ. Đến năm 2020, do có nhu cầu tiêu xài cá nhân trong gia đình nên Oanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng hình thức lập hụi khống, tự ý hốt hụi của các hụi viên để chiếm đoạt tiền của những người tham gia vào những dây hụi do Oanh làm chủ.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Oanh đã chiếm đoạt tiền của 150 hụi viên với số tiền trên 2,4 tỷ đồng.

Sau khi Oanh tuyên bố vỡ hụi, các hụi viên đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu để yêu cầu Oanh bồi thường. Quá trình thụ lý đơn, Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu xét thấy có dấu hiệu của tội phạm nên đã kiến nghị Cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.