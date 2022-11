Bắt tay cùng "vua giày" TBS, T&T, Novaland... tại những dự án "khủng", công ty do ông Nguyễn Bá Dương làm chủ tịch sau khi rời Coteccons kinh doanh ra sao?

Chiều ngày 12/11/2022, lễ khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân gôn cao cấp MaiHouse Hội An (MaiHouse Hội An Luxury Golf and Resort) đã diễn ra tại tỉnh Quảng Nam. Dự án này không chỉ được quan tâm bởi chủ đầu tư là "vua giày" TBSLand mà còn bởi tổng thầu là SOL E&C - công ty của ông Nguyễn Bá Dương, cựu chủ tịch HĐQT Coteccons.

Theo giới thiệu, Mai House Hội An có quy hoạch dự kiến 500 căn hộ và các khu khách sạn, nhà hàng cao cấp, riêng sân golf được định giá khoảng 25,5 triệu USD. SOL E&C sẽ đảm nhận hạng mục thi công kết cấu phần thô và cơ điện (giai đoạn đầu) cho khối đế (04 tầng), khối khách sạn (37 tầng) và tầng mái.

Trước MaiHouse Hội An, SOL E&C còn là nhà thầu thi công nhiều dự án lớn như T&T City Millennia, Aqua City - phân khu Sun Harbor 1 (của Novaland), Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản FeedOne (của Vĩnh Hoàn), … Tổng số dự án của SOL E&C là hơn 150 dự án và hiện tại đang triển khai thi công 28 dự án đa dạng ở nhiều lĩnh vực, trong đó phần lớn là các dự án công nghiệp và biệt thự - shophouse.

CTCP Đầu tư xây dựng SOL E&C vốn được tách từ khối thi công chống thấm thuộc F.D.C (Tiền thân Newtecons), tên gọi ban đầu là S.M.A.R.T. Năm 2020, Công ty chính thức trở thành Tổng thầu Xây dựng SOL E&C với giá trị hợp đồng ký kết hơn 2.000 tỷ đồng. Tháng 4/2021, ông Nguyễn Bá Dương lần đầu xuất hiện tại SOL E&C với chức danh là Chủ tịch sáng lập, tuyên bố tham vọng trở thành doanh nghiệp xây dựng Top đầu Việt Nam.

Đến tháng 4 vừa qua, SOL cho biết đã thay đổi nhận diện thương hiệu, Công ty đồng thời đổi mới toàn diện từ phòng ban đến công trường và tạo dựng nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với số vốn điều lệ khi mới thành lập là 18 tỷ đồng, đến nay vốn điều lệ của SOL E& C đã tăng lên 305 tỷ đồng và đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 là 5.000 tỷ đồng – gấp 3 lần doanh thu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, SOL E&C ghi nhận doanh thu tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 40% kế hoạch doanh thu năm 2022, khoảng 2.000 tỷ đồng. Song song đó, Công ty tiếp tục trúng thầu hàng loạt công trình mới góp phần giúp SOL E&C hoàn thành mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng.

Năm 2021, ngành xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng SOL E&C vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu 1.590 tỷ, gấp 3,3 lần cùng kỳ.