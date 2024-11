Bắt tay với Tập đoàn Trump làm dự án tỷ USD, DN của đại gia Đặng Thành Tâm kinh doanh ra sao?

The Trump Organization (Tập đoàn Trump) là tập đoàn tư nhân đa ngành này thuộc sở hữu của gia đình ông Donald Trump.

Cuối tháng 9 vừa qua, The Trump Organization đã thông báo sẽ cùng CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên - công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) triển khai dự án phát triển sân golf và khách sạn tại tỉnh Hưng Yên. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD.

Dự án này bao gồm hai hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp. Ngoài ra, dự án còn phát triển một khu dân cư hiện đại, nhằm mang lại những dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế cho thị trường Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Trump organization (do ông Eric Frederick Trump đại diện) và Tập đoàn Đầu tư Hưng Yên (do ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch KBC đại diện) với sự chứng kiến của ông Donald Trump. Ảnh: KBC.

KBC là doanh nghiệp dưới sự lèo lái của đại gia Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC. Ông Tâm cũng từng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2007 với khối tài sản 6.300 tỷ đồng.

KBC là doanh nghiệp phát triển KCN ở Việt Nam. Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của mình, Kinh Bắc cho biết, KBC là nhà cung cấp mặt bằng và dịch vụ tiện ích khu công nghiệp (KCN) số 1 tại Việt Nam, trở thành một trong 5 công ty hàng đầu về bất động sản dân dụng tại Việt Nam, tham gia đầu tư vào những lĩnh vực hỗ trợ phát triển KCN như Năng lượng, các ngành dịch vụ liên quan.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, doanh thu công ty tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, đạt 950 tỷ đồng (tăng 284%). Trong đó, doanh thu cho thuê KCN tăng 23 lần so với cùng kỳ, đạt 585 tỷ đồng đến từ việc bàn giao 14,4 ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (12,4 ha) và KCN Quang Châu (2 ha) trong khi quý 3/2023 bàn giao 3,9 ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh.

Doanh thu bất động sản nhà ở tăng gần 4 lần so với cùng kỳ lên 196 tỷ đồng đến từ việc bàn giao 13.800 m2 tại dự án Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, tỉnh Bắc Giang trong khi quý 3/2023 bàn giao 3.900 m2 tại Khu đô thị Tràng Duệ.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của Kinh Bắc đạt 201 tỷ đồng, tăng tăng 182,93 tỷ đồng (986%) so với cùng kỳ. Theo giải trình của Kinh Bắc, nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ này công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, KBC đạt doanh thu 1.994 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ.

Sự sụt giảm chủ yếu do doanh thu cho thuê KCN giảm 76% so với cùng kỳ xuống 1.117 tỷ đồng do diện tích bàn giao thấp hơn (29,7 ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh và Quang Châu trong 9 tháng năm 2024 so với 131,8 ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quang Châu và Tần Phú Trung trong 9 tháng năm 2023).

Cùng với đó, biên lợi nhuận gộp (BLNG) giảm từ 69% xuống 45% do BLNG mảng cho thuê KCN giảm từ 72% xuống 53% chủ yếu do điều chỉnh chi phí giá vốn tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh.

Nguồn: VCBS

"Do việc bàn giao và ghi nhận doanh thu từ KCN trong 9 tháng năm 2024 thấp hơn dự kiến nên chúng tôi điều chỉnh giảm tổng diện tích bàn giao cả năm 2024 từ 77ha xuống 44 ha. Do đó, dự phòng doanh thu 2024 điều chỉnh giảm 35% xuống 2.718 tỷ đồng (giảm 52% so với cùng kỳ) và LNST giảm 60% xuống 586 tỷ đồng (giảm 74% so với cùng kỳ).

Chúng tôi kỳ vọng KCN Tràng Duệ 3 được phê duyệt và ghi nhận doanh thu trong năm 2025. Doanh thu 2025 ước đạt 4.030 tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế ước đạt 973 tỷ đồng (tăng 66% so với cùng kỳ) chủ yếu đến từ các KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Tân Phú Trung và Tràng Duệ 3", báo cáo phân tích của Công ty ty chứng khoán ACB nhận định.

Đồng quan điểm đó, Công ty chứng khoán VCB cũng cũng dự phóng doanh thu và lợi nhuận thuần của Kinh Bắc trong năm 2024 đạt lần lượt 2.639 tỷ đồng, giảm 53% và 535 tỷ đồng, giảm 74% so với năm 2023. Sang năm 2025, doanh thu và lợi nhuận thuần được dự báo đạt lần lượt 4.748 tỷ đồng và 1.662 tỷ đồng.