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Bắt tay với “tứ trụ chaebol”, tỷ phú Trần Bá Dương muốn làm nhà cung cấp cho hệ thống 130 tỷ USD của VN

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là lĩnh vực đang được Việt Nam tích cực đầu tư để hình thành mạng lưới kết nối quốc gia.

Lĩnh vực này là đường sắt.

Vào ngày 11/6 vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn THACO và Hyundai Rotem (thành viên của Tập đoàn Hyundai, một trong tứ đại chaebol của Hàn Quốc) đã ký kết hợp đồng chi tiết về chuyển giao công nghệ và nội địa hóa đầu máy toa xe phục vụ hệ thống đường sắt đô thị tại Việt Nam.

Đây là sự kiến đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn sau gần một năm triển khai các thỏa thuận chiến lược để phát triển ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Theo thỏa thuận này, Hyundai Rotem sẽ chuyển giao cho THACO các tài liệu thiết kế sản phẩm, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng. Cùng với đó tập đoàn này sẽ tổ chức đào tạo đội ngũ kỹ sư, quản lý của THACO tại Hàn Quốc, đ ồng thời cử chuyên gia trực tiếp hỗ trợ trong quá trình sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Sự kiện này là bước tiếp theo trong quá trình hợp tác giữa THACO và Hyundai Rotem sau hàng loạt thỏa thuận được ký kết từ năm 2025.

Hợp tác giữa THACO và Hyundai Rotem (Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất đầu máy toa xe) diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và đường sắt tốc độ cao để hình thành mạng lưới kết nối quốc gia.

Lãnh đạo THACO và Hyundai Rotem ký kết Hợp đồng chi tiết về Chuyển giao công nghệ và Nội địa hóa đầu máy toa xe. Ảnh: THACO

Hyundai Rotem đã hợp tác với tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương gần 1 năm

Trước đó, vào tháng 8/2025, THACO và Hyundai Rotem đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Đến tháng 12 cùng năm, hai bên ký kết Thỏa thuận Nội địa hóa, thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng và sản xuất đầu máy toa xe tại Việt Nam.

Sau đó, vào ngày 23/4/2026, hai bên đã ký kết hợp đồng cung cấp 162 đầu máy toa xe phục vụ các dự án đường sắt đô thị tại TP HCM. Trong đó, Tập đoàn Hyundai Rotem cung cấp 6 toa tàu hoàn thiện sản xuất tại Hàn Quốc cùng 156 bộ linh kiện CKD để THACO sản xuất nội địa hóa linh kiện và đoàn tàu hoàn thiện tại Việt Nam.

Đến ngày 11/6/2026, hai bên ký kết Hợp đồng chi tiết về Chuyển giao công nghệ và Nội địa hóa đầu máy toa xe. Cụ thể, phía Hyundai Rotem sẽ chuyển giao công nghệ cho THACO bao gồm cung cấp tài liệu thiết kế sản phẩm, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức đào tạo cho các kỹ sư, quản lý của THACO tại Hàn Quốc và cử chuyên gia hướng dẫn, đào tạo trực tiếp trong quá trình sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT THACO tại Lễ khởi công dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TP HCM, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm, ngày 29/4/2026. Ảnh: THACO

Trong khi đó, tại Việt Nam, THACO đã triển khai đầu tư Tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng với quy mô 320 hecta thuộc khu công nghiệp chuyên ngành Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ (786 ha) tại TP HCM.

Tổ hợp này được quy hoạch đồng bộ theo mô hình sản xuất tích hợp, với công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, điều khiển thông minh để sản xuất đầu máy toa xe, bao gồm các Trung tâm: Sản xuất thân vỏ hợp kim nhôm với hệ thống dây chuyền đùn ép nhôm áp lực cao lên đến 10.000 tấn; Gia công chính xác cao có khả năng gia công sản phẩm kích thước lớn (dài 25 m, rộng 3,5 m, cao 2,0 m); Gia công hàn với hệ thống cổng hàn thông minh tích hợp công nghệ nhận diện và hàn tự động…

Trên thực tế, toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị tại Việt Nam đang được quy hoạch đến năm 2045 với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới khoảng 129,4 tỷ USD. Trong đó, riêng Hà Nội cần khoảng 62,25 tỷ USD và TP HCM khoảng 67,15 tỷ USD.

Theo Minh Hằng

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